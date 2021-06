Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben utóbbiak semmilyen módon nem tekinthetők bűncselekménynek.","shortLead":"A szervezet szerint a törvényjavaslat ráadásul összemossa a pedofíliát, a homoszexualitást és a nemváltást, miközben...","id":"20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acb3e14-2918-451f-913c-19f2825e045a","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_muosz_torvenyjavaslat_homoszexalitas_melegek_media","timestamp":"2021. június. 14. 12:05","title":"A MÚOSZ a homofób törvényjavaslatról: Magyarország gyors léptekben távolodik a nyugati kulturális értékrendtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik incidens miatt kiengedték a rendőrségi őrizetből.\r

\r

","shortLead":"Újra letartóztatták a Pussy Riot orosz punkzenekar egyik tagját szombaton Moszkvában, hetekkel azután, hogy egy másik...","id":"20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654611b8-34be-4c6c-b430-205cd8c3ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b2802-684a-4587-99e9-818b7c4ba38e","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Megint_racs_mogott_a_Pussy_Riot","timestamp":"2021. június. 13. 12:27","title":"Megint rács mögött a Pussy Riot egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában hallhatjuk Zalatnay Sarolta Fekete árnyék című számát. ","shortLead":"Kijött egy videoklip a hamarosan mozikba kerülő Űrpiknik című filmhez. Walters Lili és a Freakin' Disco előadásában...","id":"20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c27938-7fa1-4e13-9dd7-209efaf21e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f2cb44-25af-4106-939f-fcaa931c9f2b","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Zalatnay_Sarolta_meg_mindig_kul__feldolgoztak_egy_1971es_szamat","timestamp":"2021. június. 14. 11:56","title":"Zalatnay Sarolta még mindig kúl – feldolgozták egy 1971-es számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet ellen, amely a módosítókkal összemossa a nemi identitást a pedofíliával.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub Magyarország közleményben tiltakozik a kedden a parlament elé kerülő pedofíliaellenes jogszabály-tervezet...","id":"20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b92de05-72de-486c-956f-d068c4234de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4226049-4c7a-44bc-81f1-e8392d4e1a47","keywords":null,"link":"/elet/20210614_RTL_A_tervezett_szabalyozas_kirekeszti_a_szexualis_kisebbsegeket_a_tomegmediabol","timestamp":"2021. június. 14. 12:03","title":"RTL: Tiltólistára kerülhetnek a Bridget Jones- és a Harry Potter-filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert kínál a lejátszási listák rendezéséhez.","shortLead":"Bár maga a Spotify is ad néhány rendezési elvet, az alábbi szolgáltatás jóval sokoldalúbb ennél, számos paramétert...","id":"20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60722363-452e-417d-b6d6-49f5011c52f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_spotify_lejatszasi_listak_kibovitett_rendezes","timestamp":"2021. június. 13. 08:03","title":"Ha Spotifyon hallgat zenét, ismerje meg ezt a kis trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a663112-8d86-42bd-aa28-a385f1f62b34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen megújult NX immár akár zöld rendszámos kivitelben is kapható.","shortLead":"A teljesen megújult NX immár akár zöld rendszámos kivitelben is kapható.","id":"20210614_megerkezett_az_elso_plugin_hibrid_lexus_nx","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a663112-8d86-42bd-aa28-a385f1f62b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1797d1ec-479c-4e51-a52c-f2cf3f881ff2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_megerkezett_az_elso_plugin_hibrid_lexus_nx","timestamp":"2021. június. 14. 07:59","title":"Megérkezett az első plugin hibrid Lexus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","shortLead":"A család megvette a jegyet, a zenekar pedig szerette volna, ha kapnak valamit a pénzükért. ","id":"20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b3ee739-54d5-4036-b8b8-11044add048d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d4f9ae-ec3f-4e4b-8232-e2f41e6c6378","keywords":null,"link":"/elet/20210613_Junkies_koncert_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 13. 19:29","title":"Nem volt védettségi igazolványa egy családnak, a Junkies a koncert bejáratánál játszott nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]