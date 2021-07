Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","shortLead":"A harcművész lánya nagyon nem örül Quentin Tarantino nyilatkozatainak, hosszan elmagyarázta azt is, hogy miért.","id":"20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5518155-6a19-4c67-8c57-99853e6dbd74","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Tarantino_Bekaphatja_akinek_baja_van_azzal_amit_Bruce_Leerol_gondolok","timestamp":"2021. július. 05. 13:05","title":"Tarantino: Bekaphatja, akinek baja van azzal, amit Bruce Lee-ről gondolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","shortLead":"Az énekesnő állítólag hangot adott a visszavonulási szándékának.","id":"20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab64f441-42ab-40e8-96c1-9282192fb2de","keywords":null,"link":"/elet/20210706_britney_spears_visszavonulas_enekesno_menedzser","timestamp":"2021. július. 06. 08:56","title":"Britney Spears a visszavonulását tervezi, a menedzsere már le is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi mobiltelefon is megbirkózik. Igaz, kissé döcögősen.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft hardverigényes rendszernek állítja be a Windows 11-et, a szoftverrel még egy régi...","id":"20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29455559-ffb7-45cf-8b66-c57d4c55fc41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb203291-10c7-4149-b66a-b87858e3221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_windows_11_mobiltelefon_lumia_950_xl","timestamp":"2021. július. 06. 11:03","title":"Egy hatéves mobilon is eldöcög a Windows 11 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök Németország '30-as években produkált gazdasági fellendülését is dicsérte.","shortLead":"A volt amerikai elnök Németország '30-as években produkált gazdasági fellendülését is dicsérte.","id":"20210707_Trump_szerint_Hitler_nagyon_sok_jot_tett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e0f062-88b8-4501-9970-ed1de41621d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_Trump_szerint_Hitler_nagyon_sok_jot_tett","timestamp":"2021. július. 07. 11:37","title":"Donald Trump arról beszélt, hogy Hitler „nagyon sok jót tett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2691e6-331a-42a4-99bf-144a8ce93e8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Val című film Cannes-ban debütál. Mutatjuk az előzetesét. ","shortLead":"A Val című film Cannes-ban debütál. Mutatjuk az előzetesét. ","id":"20210707_Val_Kilmer_a_gegerak_miatt_elvesztette_a_hangjat__dokumentumfilmben_beszel_a_kuzdelmeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2691e6-331a-42a4-99bf-144a8ce93e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a66d9d-0f35-460b-8326-446566db0b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Val_Kilmer_a_gegerak_miatt_elvesztette_a_hangjat__dokumentumfilmben_beszel_a_kuzdelmeirol","timestamp":"2021. július. 07. 10:15","title":"Val Kilmer a gégerák miatt elvesztette a hangját – dokumentumfilm készült a küzdelmeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","shortLead":"\"Új kihívásokat keres\" a Kásler Miklós és a CÖF által is kitüntetett televíziós műsorvezető.","id":"20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b38f4d09-4dc2-4ed3-a285-c5f8ac867b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0544be29-548a-4f19-9380-a1e0d7dce924","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Tavozik_FoldiKovacs_Andrea_a_HirTVtol","timestamp":"2021. július. 05. 13:52","title":"Távozik Földi-Kovács Andrea a HírTV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyes meccseket az RTL Most+ online felületén lehet majd megnézni.","shortLead":"Egyes meccseket az RTL Most+ online felületén lehet majd megnézni.","id":"20210707_rtl_europa_liga_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec42da3-7ffa-45b2-95af-cd8a5f055cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c42dc4-923d-4d4f-a562-40076f54c9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210707_rtl_europa_liga_meccs","timestamp":"2021. július. 07. 11:08","title":"Az RTL fogja közvetíteni az Európa-Liga meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6dd00b-0c4f-46ed-8f1d-1300d75d401a","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A szállodaigazgatók már lemondtak arról, hogy jó szezon lesz az idei a fővárosban. A foci-Eb sem hozta meg a várt fellendülést, alig voltak foglalások. Közben ennél is nagyobb probléma, hogy azok a dolgozók, akik elhagyták a pályát, nem akarnak visszatérni. Fővárosi szállodaigazgatókkal beszélgettünk arról, mihez kezdenek 2021 nyarán külföldi turisták nélkül.","shortLead":"A szállodaigazgatók már lemondtak arról, hogy jó szezon lesz az idei a fővárosban. A foci-Eb sem hozta meg a várt...","id":"20210706_Budapesti_szallodak_Nem_lesz_itt_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6dd00b-0c4f-46ed-8f1d-1300d75d401a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58238f7-82c8-4e63-a4a0-119d4735c05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_Budapesti_szallodak_Nem_lesz_itt_turizmus","timestamp":"2021. július. 06. 11:30","title":"Budapesti szállodák: \"Nem lesz itt turizmus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]