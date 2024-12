Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes elemezni az italok aromáját a molekuláris összetételük alapján.","shortLead":"Német kutatók szerint a jövőben könnyebb lehet a hamis áruk azonosítása azzal a mesterséges intelligenciával, ami képes...","id":"20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87518dfe-9f8e-432e-a2b5-17fc2ee08f0c.jpg","index":0,"item":"a15c03e3-39d0-42c2-9a23-e587b3ceb0e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_whisky-iz-illat-mesterseges-intelligencia-mesterseges-orr","timestamp":"2024. december. 20. 13:03","title":"Megcsinálták a mesterséges orrot, azonnal megmondja, hogy amerikai vagy skót whisky van-e előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","shortLead":"Akár egy másodpercen belül képesek másolni egymás arckifejezéseit.","id":"20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402f19e5-d0ed-4ced-bcbb-b39e6c5b01dd.jpg","index":0,"item":"d87ee110-5f28-43dd-a018-612add273c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_palackorru-delfinek-mosolygas-jatek-szocialis-lenyek","timestamp":"2024. december. 20. 09:55","title":"A palackorrú delfinek egymásra mosolyognak játék közben – kiderült, miért és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bérekkel és a munkakörülményekkel elégedetlen dolgozók pénteken három nagyvárosban kezdik meg a munkabeszüntetést, és karácsonyig fokozatosan kiszélesítik, ha a követeléseik nem teljesülnek.","shortLead":"A bérekkel és a munkakörülményekkel elégedetlen dolgozók pénteken három nagyvárosban kezdik meg a munkabeszüntetést, és...","id":"20241220_starbucks-usa-egyesult-allamok-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"0fe98001-828e-4908-b0d9-d6b713ba52ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241220_starbucks-usa-egyesult-allamok-sztrajk","timestamp":"2024. december. 20. 09:13","title":"11 ezer Starbucks-pultos készül sztrájkra az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi karácsonyi vásárban péntek este egy férfi autóval hajtott a tömegbe, úgy tudni, hogy többszáz méteren keresztül. A támadót őrizetbe vették, egyelőre nem tisztázott, hogy mi volt a motivációja. ","shortLead":"A helyi karácsonyi vásárban péntek este egy férfi autóval hajtott a tömegbe, úgy tudni, hogy többszáz méteren...","id":"20241221_Magdeburgi-karacsonyi-vasar-tamadas-4-halott-200-serult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"203eb988-61bc-499d-bbf1-c5895cc18b43","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_Magdeburgi-karacsonyi-vasar-tamadas-4-halott-200-serult","timestamp":"2024. december. 21. 11:43","title":"Már öt halottja és több mint 200 sérültje van a magdeburgi tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és Magyarországon a mesterséges intelligenciához. ","shortLead":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és...","id":"20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7.jpg","index":0,"item":"c0dae937-d5b3-4117-bd14-349c3aa7a2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","timestamp":"2024. december. 21. 18:03","title":"Mégis mit várnak a magyar emberek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","shortLead":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","id":"20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab.jpg","index":0,"item":"e30c8357-47f7-41e6-993a-c4f8e1bbbd07","keywords":null,"link":"/elet/20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","timestamp":"2024. december. 20. 11:36","title":"Köszönetet mondott Gisèle Pélicot-nak a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","shortLead":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","id":"20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc.jpg","index":0,"item":"a1ba5dab-e137-4e68-8c59-1adb6ecd7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","timestamp":"2024. december. 20. 08:41","title":"Tör előre a lassú töltögetés helyetti villámgyors aksicsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]