[{"available":true,"c_guid":"c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani, mert nem talált megfelelőt a piacon. A Mayer szörp mára az egyik legismertebb prémium élelmiszer lett, ahol ugyan mindig van a polcon a nagymama főzetét idéző eperszörp, de kísérleteznek chilivel és kaporral is.","shortLead":"Addig gépesítünk, amíg az nem megy a minőség rovására, vallja Galajda Péter, aki azért kezdett el szörpöt gyártani...","id":"20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c49af300-2ee7-4a4c-b59b-c040c403816b.jpg","index":0,"item":"76c2beb5-7efb-440f-8413-ebd08cb2aec6","keywords":null,"link":"/kkv/20241222_mayer-szorp-cegportre-lekvar-szirup-premium-elelmiszer-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:00","title":"\"Mi csak a gyümölcs ízét tudjuk megőrizni\": a magyar szörpforradalom egyik bölcsőjében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","id":"20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89.jpg","index":0,"item":"76e140a5-008e-488d-b358-116998e4b65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","timestamp":"2024. december. 22. 09:18","title":"Donald Trump a Panama-csatorna einstandolásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","shortLead":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","id":"20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f.jpg","index":0,"item":"7556e350-b132-4601-a5b0-d04db8f8adfc","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","timestamp":"2024. december. 21. 17:32","title":"300 milliárdos tendert írtak ki a kórházak takarítására, hasonlóak a feltételek mint négy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy autó villanyoszlopnak ütközött a Rókusi körúton, a sofőr meghalt, egy gyereket kórházba szállítottak.","shortLead":"Egy autó villanyoszlopnak ütközött a Rókusi körúton, a sofőr meghalt, egy gyereket kórházba szállítottak.","id":"20241222_Halalos-baleset-tortent-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74a295e-3f5f-4594-b41c-e2831bc3f565.jpg","index":0,"item":"02010e1a-6f71-4c15-932e-a6993b5dd1b7","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Halalos-baleset-tortent-Szegeden","timestamp":"2024. december. 22. 16:05","title":"Halálos baleset történt Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá a szerződést.","shortLead":"A Belügyminisztérium szerint az egyesület, amelynek a nevében adományozott a Tisza Párt, még mindig nem írta alá...","id":"20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/767e8288-95f8-4525-8415-7d96deb99734.jpg","index":0,"item":"75868b7f-67b9-48d1-b3b8-142554fdf0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-gyermekotthon-ajandek-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag","timestamp":"2024. december. 21. 18:05","title":"A gyermekvédelmi főigazgatóság központjába vitték Magyar Péterék adományait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5","c_author":"Bartosz T. Wieliński","category":"360","description":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való szabadulással – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. Vélemény.","shortLead":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való...","id":"20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5.jpg","index":0,"item":"9ef54f92-b9a1-4b4f-a8bb-2a3d6165e289","keywords":null,"link":"/360/20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","timestamp":"2024. december. 22. 11:54","title":"Vigye Orbán az összes korrupt lengyel politikust! - A Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek valóban a legtöbben. Európai vakációs év végi körkép.","shortLead":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek...","id":"20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"ad3f4df5-541b-43b0-aad1-f58a767bc6b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Karácsonyi pihenés: belebetegszünk, mire eljön a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]