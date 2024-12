Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás után, ám szép lassan elvesztette politikai befolyását. Demján Sándor életútja.","shortLead":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás...","id":"20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c.jpg","index":0,"item":"8e1df10a-218b-45b5-bdda-18c6e07704f3","keywords":null,"link":"/360/20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","timestamp":"2024. december. 23. 06:40","title":"A nyúltenyésztéstől a Westendig: hogyan lett az ország legismertebb üzletembere Demján Sándor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5","c_author":"Bartosz T. Wieliński","category":"360","description":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való szabadulással – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. Vélemény.","shortLead":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való...","id":"20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5.jpg","index":0,"item":"9ef54f92-b9a1-4b4f-a8bb-2a3d6165e289","keywords":null,"link":"/360/20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","timestamp":"2024. december. 22. 11:54","title":"Vigye Orbán az összes korrupt lengyel politikust! - A Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt Tajvannak.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt...","id":"20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967.jpg","index":0,"item":"210471a0-891f-4bde-91bc-18c42309be37","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","timestamp":"2024. december. 22. 10:06","title":"Kína azt ígérte, hogy fel fog lépni a Tajvannak nyújtott amerikai katonai támogatás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","shortLead":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","id":"20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567.jpg","index":0,"item":"99f80855-021c-4e8f-af18-363e8479533c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","timestamp":"2024. december. 22. 21:24","title":"Delfinpusztulást okozott az orosz tankerekből kiszivárgott fűtőolaj a Kercsi-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és Magyarországon a mesterséges intelligenciához. ","shortLead":"Az Ipsos 2024-es AI Monitor jelentése átfogó képet nyújt arról, hogyan viszonyulnak az emberek világszerte és...","id":"20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e340df16-dcef-48b9-b573-b4de4a6ec6e7.jpg","index":0,"item":"c0dae937-d5b3-4117-bd14-349c3aa7a2db","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_mesterseges-intelligencia-varakozasok-magyar-emberek-ipsos-kutatas","timestamp":"2024. december. 21. 18:03","title":"Mégis mit várnak a magyar emberek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","shortLead":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","id":"20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"61f68490-bade-43bd-ba9a-57071ef3508e","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","timestamp":"2024. december. 23. 12:02","title":"Újabb észak-koreai katonákat küldhetnek Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]