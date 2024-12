Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","shortLead":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","id":"20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e.jpg","index":0,"item":"0559789a-5f73-41be-9eaf-cf26d7f5bacc","keywords":null,"link":"/elet/20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","timestamp":"2024. december. 23. 11:31","title":"Miért van az, hogy bizonyos buszokon Budán még elsőajtós a felszállás, de Pestre érve már nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"Singer Magdolna","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"d365d64b-803c-4637-a3c8-c73197e80fab","keywords":null,"link":"/360/20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","timestamp":"2024. december. 22. 16:00","title":"Singer Magdolna író, gyásztanácsadó: Szabó Magda Az ajtó című regénye mágikus mű, egyenesen hipnotizálja az olvasót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","shortLead":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","id":"20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"61f68490-bade-43bd-ba9a-57071ef3508e","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","timestamp":"2024. december. 23. 12:02","title":"Újabb észak-koreai katonákat küldhetnek Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot – szemben az inuitokkal –, mert nem tudták a gyerekeiket megfelelően felkészíteni a rájuk váró életformára.","shortLead":"Dán kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy az 1300-as évek után a norvégoknak azért kellett elhagyniuk Grönlandot...","id":"20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacfdde2-aae3-44a3-bd0c-f114b7abfcbb.jpg","index":0,"item":"8fd4ff31-28ee-4b5e-a81a-8a3b81b9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_gyerekjatek-regeszet-skandinavok-inuitok-gronland","timestamp":"2024. december. 24. 08:03","title":"Összeomolhat a társadalom, ha nem a megfelelő játékot kapják ajándékba a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5","c_author":"Bartosz T. Wieliński","category":"360","description":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való szabadulással – írja Bartosz T. Wieliński, a Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese. Vélemény.","shortLead":"Egykor Orbán Viktor neve egyet jelentett a szabadsággal. Mára egyet jelent a törvénysértések következményeitől való...","id":"20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ce44b3e-bc89-412f-be65-6594e7ec78c5.jpg","index":0,"item":"9ef54f92-b9a1-4b4f-a8bb-2a3d6165e289","keywords":null,"link":"/360/20241222_lengyelorszag-orban-romanowski-velemeny-gazeta-wyborcza","timestamp":"2024. december. 22. 11:54","title":"Vigye Orbán az összes korrupt lengyel politikust! - A Gazeta Wyborcza főszerkesztő-helyettese a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb lézerprojektorait.","shortLead":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb...","id":"20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e.jpg","index":0,"item":"dff7c3f1-9e29-4cd5-b462-6ed952082f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","timestamp":"2024. december. 22. 20:03","title":"150 millió forintért már elég jó házimozink lehet: megnéztük és meg is mutatjuk, hogy milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét szoptatta, de az is előfordult, hogy kéretlenül a szexuális életéről faggatta a színésznőt.","shortLead":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét...","id":"20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"bd56f42a-982d-4204-9ab1-146cccbd9ac0","keywords":null,"link":"/elet/20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","timestamp":"2024. december. 22. 11:53","title":"Blake Lively szexuális zaklatással vádolja a Velünk véget ér rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Szélsőjobboldali szimpatizáns a magdeburgi merénylet mögött, az oroszok a választások mögött. Válogatásunk a világlapok...","id":"20241223_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2bca9b3b-b69b-42dc-92dd-5971a0624f28","keywords":null,"link":"/360/20241223_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 23. 10:42","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa rettenetes événél csak még rosszabb jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]