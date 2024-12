Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most a helyreigazítást küldi ajándékba “a magánéletére oly érzékeny Gulyás Gergőnek.”","shortLead":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most...","id":"20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39.jpg","index":0,"item":"af9ee1d7-42ff-45e7-8754-7d8f7a93e93b","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","timestamp":"2024. december. 24. 13:15","title":"Magyar Péter karácsonya: nem is alázta perverz beszólásokkal a tinilányokat az Ötkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez, hogy a személyiségünket formáló tradíciók ne váljanak béklyóvá – hangsúlyozza Czecz Fruzsina gasztropszichológus, aki elárulja azt is, hogyan szereljük le a traktálást.","shortLead":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez...","id":"20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8.jpg","index":0,"item":"b46edc72-d643-456b-8612-4933f062e691","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","timestamp":"2024. december. 25. 19:30","title":"„Csak apád kedvéért sütöttem meg ezt is” – hogyan ne rokkanjunk bele a karácsonyba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","shortLead":"Még el sem foglalta az elnöki székét Donald Trump, máris sikerült Panamával és Dániával is összezördülnie.","id":"20241224_panama-trump-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/705c6e4d-f62e-44c4-a4ec-89aa9e177d57.jpg","index":0,"item":"c941a381-033e-4eb2-b073-e8f98a8d6ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_panama-trump-tuntetes","timestamp":"2024. december. 24. 21:53","title":"Panamában is kicsapta a biztosítékot Trump fenyegetőzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993 novemberétől lehetett elérni. Azóta lekapcsolták, egy igen prózai okból.","shortLead":"A világ első webkamerája a Trojan Room Coffee Pot nevet viselte, és 1991-től egészen 2001-ig működött. Online 1993...","id":"20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de22a633-d7dd-4763-a36c-e8b63172ba41.jpg","index":0,"item":"eb63a3d1-18e4-4403-9474-93e7eebd5c87","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_elso-webkamera-xcoffee-kavefozo-trojan-room-coffee-pot","timestamp":"2024. december. 25. 18:03","title":"10 évig működött a világ első webkamerája, végig egy kávéfőzőt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes, de borús csillag, ő volt az. A film noir legjellegzetesebb alakja: „a vesztes férfi, a kudarc glóriájával övezett keserű arc, az élet peremére szorult, hitetlen, sikertelen, sebzetten cinikus figura” (Takács Ferenc, Filmvilág, 1987/12.). Sokat ivott, sokat dohányzott, viharos magánéletet élt, és a rák nem hagyta megöregedni. A 125 évvel ezelőtti karácsony első napján született.","shortLead":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes...","id":"20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82.jpg","index":0,"item":"2afb7cef-daee-4f9c-b7cf-2440b2b8bda8","keywords":null,"link":"/360/20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","timestamp":"2024. december. 25. 17:30","title":"Tőle hangzott el a filmtörténet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett mondata – 125 éve született Humphrey Bogart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi Asztriktól, a pannonhalmi bencések emeritus főapátjától.","shortLead":"Szeretem Magyarországot, mert… Milyen gondolatokat indít el bennük a fenti, befejezetlen mondat? – kérdeztük Várszegi...","id":"20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b99b8711-2fe9-437f-8b4d-67f3f26b0464.jpg","index":0,"item":"ff415b8e-e306-42be-b8bf-d65746675f02","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szeretem-magyarorszagot-mert-varszegi-asztrik","timestamp":"2024. december. 25. 10:45","title":"A kritikámat nem e világ elvárásaihoz igazítom, hanem belső eszményeinkhez – Várszegi Asztrik hitről, egyházról, Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]