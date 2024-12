Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően az emberek sem voltak rá felkészülve. Húsz éve karácsonykor a világ borzalmas leckét kapott.","shortLead":"Egészen 2004-ig úgy gondolták a szakemberek, hogy az Indiai-óceánon alacsony a szökőárveszély, ennek megfelelően...","id":"20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e70fa84-7084-4ec5-b8f2-21d6737d387e.jpg","index":0,"item":"e8da0e6f-4fff-4092-90dc-0222a7e0c1be","keywords":null,"link":"/360/20241226_cunami-2004-elorejelzes-szokoar-indiai-ocean","timestamp":"2024. december. 26. 07:00","title":"„Annyira megijedtem, hogy sírni sem tudtam, a hullám elkapott, és magával ragadott az óceánba”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes, de borús csillag, ő volt az. A film noir legjellegzetesebb alakja: „a vesztes férfi, a kudarc glóriájával övezett keserű arc, az élet peremére szorult, hitetlen, sikertelen, sebzetten cinikus figura” (Takács Ferenc, Filmvilág, 1987/12.). Sokat ivott, sokat dohányzott, viharos magánéletet élt, és a rák nem hagyta megöregedni. A 125 évvel ezelőtti karácsony első napján született.","shortLead":"Őt választotta a klasszikus amerikai film legnagyobb férfi csillagának az American Film Institute. Ha van nem fényes...","id":"20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d134ea-46a1-4b19-aded-581763345e82.jpg","index":0,"item":"2afb7cef-daee-4f9c-b7cf-2440b2b8bda8","keywords":null,"link":"/360/20241225_Humphrey-Bogart-125-1899-1957","timestamp":"2024. december. 25. 17:30","title":"Tőle hangzott el a filmtörténet egyik leghíresebb és legtöbbet idézett mondata – 125 éve született Humphrey Bogart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","shortLead":"A gép Chicagóból érkezett, de előzőleg Hawaii-on is járt.","id":"20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"9a099393-1665-488a-92db-6a45924b6fb5","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_hawaii-repulogep-futomuakna-holttest","timestamp":"2024. december. 26. 09:08","title":"Holttestet találtak egy repülőgép futóműaknájában Hawaii-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","id":"20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4.jpg","index":0,"item":"4b4c6124-6a9a-43a3-8134-bfb28e313381","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","timestamp":"2024. december. 25. 18:47","title":"Az üzemeltetője szerint terrorcselekmény áldozata lett egy orosz teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","id":"20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"b2b81256-de1f-4d34-b519-3e475a695e14","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","timestamp":"2024. december. 26. 12:29","title":"Lavrov szerint a tűzszünetnek nincs értelme, olyan békemegállapodás kell, amit lehetetlen megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szél is mérséklődik.","shortLead":"A szél is mérséklődik.","id":"20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"6ac07c3d-a793-4f68-a5ee-032ac7131fa1","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-elorejelzes-karacsony-masnapja","timestamp":"2024. december. 26. 07:18","title":"Napos idő várható karácsony másnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","shortLead":"A mérőműszer is kiakadt a tragédia helyszínén.","id":"20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05fbda87-26a2-4086-82bf-07405229d394.jpg","index":0,"item":"66107f8a-09d1-4234-930e-4e0eebbab38d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_szen-monoxid-mergezes-haromhonapos-csecsemo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 12:51","title":"Háromhónapos csecsemő halt meg szén-monoxid-mérgezésben Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]