Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan innovatív megoldást is tartalmaz, melyeket az iparvállalatok már elkezdtek alkalmazni a gyártásban.","shortLead":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan...","id":"20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"881b0e51-922c-4e15-9129-c8f14177c1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","timestamp":"2024. december. 25. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: szuperszigetelés, nem annyira káros akkumulátor, fehérjepiactér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi veszteségei. ","shortLead":"Az Independent szerint vannak pozitív előjelek, az azonban szerintük is biztos, hogy Ukrajnának lesznek területi...","id":"20241226_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5238ab5c-d132-4fee-86f5-2c79e458c81c.jpg","index":0,"item":"860aaa69-1375-42bd-bef4-49187640d2a0","keywords":null,"link":"/360/20241226_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 26. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: 2025 karácsonyára már vége lehet a harcoknak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet hátterét elemzi, a Telegraph Trump ukrajnai béketerveinek kimenetelét latolgatja. A New York Times és a Wall Street Journal pedig arról ír, mi az, amit valóban megtehet, és mi az, amit nem a megválasztott amerikai elnök. Mekkora valójában Kína mozgástere? Trump valóban lerohanhatja Panamát? Amerikában is eljöhet az újságírók bebörtönzése?","shortLead":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet...","id":"20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84.jpg","index":0,"item":"5d8025ca-dd0c-465e-9893-b11c7b41e24f","keywords":null,"link":"/360/20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2024. december. 25. 10:23","title":"Itt a példa, milyen problémákba ütközik Magyarország, ha bukik a Fidesz – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes irányítani az ember étkezését. Ez annyit tesz: valójában reflexből eszünk.","shortLead":"Amerikai kutatók az egérkísérletek során arra a következtetésre jutottak, hogy mindösszesen háromféle neuron képes...","id":"20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e.jpg","index":0,"item":"8ffe8689-1617-431e-bbbc-07b70ecef0cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_eves-etkezes-emberi-agy-neuron-idegsejt","timestamp":"2024. december. 25. 12:03","title":"A tudósokat is megdöbbentette, mennyire egyszerű agyi folyamat irányítja az evést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fbd291-2e08-4b9a-bac4-56965ba415ad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újabb hírek szerint 25 vagy 27 túlélője lehet a Kazahsztánban történt légi katasztrófának.","shortLead":"Újabb hírek szerint 25 vagy 27 túlélője lehet a Kazahsztánban történt légi katasztrófának.","id":"20241225_kazahsztan-lezuhant-repulo-legi-katasztrofa-tulelok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70fbd291-2e08-4b9a-bac4-56965ba415ad.jpg","index":0,"item":"9329d6d9-cf9d-4551-a297-b59461c6c4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_kazahsztan-lezuhant-repulo-legi-katasztrofa-tulelok-video-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 11:34","title":"Akik épségben másztak ki a roncsból – videó került elő a légi katasztrófa túlélőiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","shortLead":"Napokig kutattak utána, a mentést a hófúvás és a lavinaveszély akadályozta.","id":"20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96f8e20-a5fd-45d3-ab01-6479267ed651.jpg","index":0,"item":"0d64cf6f-3170-42f3-85cb-e3911f527025","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szloven-alpok-eltunt-turazo-meghalt","timestamp":"2024. december. 26. 14:03","title":"Holtan találták a szlovén Alpokban eltűnt magyar túrázót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]