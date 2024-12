Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","shortLead":"Egyúttal megemlékezett azokról is, akik háború sújtotta területeken kénytelenek élni. ","id":"20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7f4cccd-4a12-41ec-869d-039ea32ac8b4.jpg","index":0,"item":"b94d66e3-b150-4d28-bb77-6b25a9fa4d36","keywords":null,"link":"/elet/20241225_iii-karoly-kiraly-katalin-hercegne-karacsony","timestamp":"2024. december. 25. 18:20","title":"III. Károly király karácsonyi beszédében köszönetet mondott azoknak, akik segítették őt és Katalin hercegnét a betegség elleni harcukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin szándékosan választotta ezt az időpontot. ","id":"20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78fe4c03-9d52-4186-8b05-d7f7a0d9fd66.jpg","index":0,"item":"a215b31f-9790-450c-a28f-023ed95006c0","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_orosz-ukran-konfliktus-karacsony-raketatamadas","timestamp":"2024. december. 25. 14:56","title":"Oroszország rakétákat és drónokat indított ukrajnai célpontok ellen, Volodimir Zelenszkij szerint embertelen a karácsonyi támadássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","shortLead":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","id":"20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"db61cd6f-c086-433a-a073-2feb6e98d8c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","timestamp":"2024. december. 25. 16:54","title":"Másodszor sem jelent meg a kihallgatáson sikertelen önpuccsa után Jun Szogjol dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1...","id":"20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396.jpg","index":0,"item":"b255d85f-7edc-4dd1-9bdb-d92107f8e0e5","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","timestamp":"2024. december. 25. 13:30","title":"Ez az év sem a demokráciák erősödésével indult a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b8a7d-239a-4e5c-88a7-bb15f02b168c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ellenzék szerint Han Dokszu hátráltatja az eljárást a felfüggesztett Jun Szogjol ellen.","shortLead":"Az ellenzék szerint Han Dokszu hátráltatja az eljárást a felfüggesztett Jun Szogjol ellen.","id":"20241226_del-korea-megbizott-allamfo-vadeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/257b8a7d-239a-4e5c-88a7-bb15f02b168c.jpg","index":0,"item":"86e4e829-04a4-4e2a-a3d0-b8ac497501ad","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_del-korea-megbizott-allamfo-vadeljaras","timestamp":"2024. december. 26. 10:47","title":"Vádeljárást kezdeményeztek a dél-koreai megbízott államfő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A személyzet gyors beavatkozása segített elkerülni a nagyobb bajt.","shortLead":"A személyzet gyors beavatkozása segített elkerülni a nagyobb bajt.","id":"20241226_segesvar-klub-tuz-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e645075a-4faa-4141-8167-f0c548a8f7fb","keywords":null,"link":"/elet/20241226_segesvar-klub-tuz-evakualas","timestamp":"2024. december. 26. 12:39","title":"Tűz ütött ki egy erdélyi klubban, 150 embert menekítettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","id":"20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"b2b81256-de1f-4d34-b519-3e475a695e14","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","timestamp":"2024. december. 26. 12:29","title":"Lavrov szerint a tűzszünetnek nincs értelme, olyan békemegállapodás kell, amit lehetetlen megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]