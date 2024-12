Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4-es és a 6-os villamosok helyett Újbuda-központ és a Corvin-negyed között pótlóbuszok járnak.","shortLead":"A 4-es és a 6-os villamosok helyett Újbuda-központ és a Corvin-negyed között pótlóbuszok járnak.","id":"20241226_Villamos-es-auto-utkozott-a-Ferenc-koruton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"ebebe23c-a4f3-4782-884b-1414179abd30","keywords":null,"link":"/cegauto/20241226_Villamos-es-auto-utkozott-a-Ferenc-koruton","timestamp":"2024. december. 26. 20:22","title":"Villamos és autó ütközött a Ferenc körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak. A savanyú íz általános megítélése negatív: „mintha citromba haraptál volna”, szól a mondás. Egy új vizsgálat viszont kiderítette, hogy ez egyáltalán nincs így, vannak, akik kifejezetten előnyben részesítik a „savanyúságokat”, és egyáltalán nincsenek kevesen.","shortLead":"Korábban mostohagyereknek számított a savanyú íz, a kutatások az édes és a sós ízre adott reakciókkal foglalkoztak...","id":"20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/465db35f-eaea-44e9-909c-fd9e21ffea52.jpg","index":0,"item":"23439200-33ad-4ad0-bce4-2e41238c2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_savanyu-iz-megitelese-kedvelese-kutatas","timestamp":"2024. december. 27. 18:03","title":"Nyolc emberenként van egy, aki valóban szereti a savanyú ízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb5f90e-362c-4824-b5b6-c559bff2f425","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egy belorusz bíróság hatéves börtönbüntetésre ítélte az ismert ellenzéki aktivistát, Dzmitrij Kucsukot – írta pénteken a legrégebbi és legismertebb belorusz emberi jogi csoport, a Vjasna.","shortLead":"Egy belorusz bíróság hatéves börtönbüntetésre ítélte az ismert ellenzéki aktivistát, Dzmitrij Kucsukot – írta pénteken...","id":"20241227_Hat-ev-borton-Belaruszban-egy-viragert-es-egy-gyertyaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fb5f90e-362c-4824-b5b6-c559bff2f425.jpg","index":0,"item":"4ba21abd-6cff-4b12-946f-0a11516efd1d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Hat-ev-borton-Belaruszban-egy-viragert-es-egy-gyertyaert","timestamp":"2024. december. 27. 17:24","title":"Hat év börtön Belaruszban egy virágért és egy gyertyáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy patinás budai villában.</strong>","shortLead":"<strong>Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08545e70-dfd8-46ba-b41b-d6661f41eb5b.jpg","index":0,"item":"d60efd7d-690d-44fc-9648-45f214924c70","keywords":null,"link":"/360/20241227_hasbeszelo-villa-bagatelle","timestamp":"2024. december. 27. 19:30","title":"Hasbeszélő: Majdnem elbagatellizált ebéd egy patinás budai villában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","shortLead":"Az év utolsó bajnokiján nem léphet pályára a magyar középpályás.","id":"20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"f02b5278-f165-41f1-8dde-f2231c7f020a","keywords":null,"link":"/sport/20241226_Siman-nyert-a-Liverpool-a-Leicester-ellen-Szoboszlai-kisargazta-magat","timestamp":"2024. december. 26. 23:44","title":"Ha nehezen is, de nyert a Liverpool a Leicester ellen, Szoboszlai eltiltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci író-rendező-producer kétszer nyert Emmy-díjat, egyszer Európai Filmdíjat, és jelölték Oscarra is. A politikai humor ínyencei nagyra tartják, de ettől még Moszkvában betiltották.","shortLead":"Leghíresebb tévésorozatával a brit kormányt, második leghíresebb sorozatával az amerikait vette célba. Armando Iannucci...","id":"20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f88736-c9a2-4ecb-bf51-ae26052019ff.jpg","index":0,"item":"f2d68ae1-4f6c-4441-913c-66c6574a87d1","keywords":null,"link":"/360/20241228_hvg-armando-iannucci-iro-rendezo-the-franchise-thick-of-it-az-alelnok-sztalin-halala-interju","timestamp":"2024. december. 28. 16:30","title":"Armando Iannucci: A Sztálin halálát Orbán Viktor és a hasonló politikusok miatt készítettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet kaptak. A fenntarthatóság egyre fontosabbá válik az iparágban.","shortLead":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet...","id":"20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29.jpg","index":0,"item":"25cbfda1-c73c-4a40-a885-cf79288117ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kiszámított valóság, zöld luxusbőr, könnyebb bevásárlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban, hogy a választók harmada új ígéretet talált az alig tíz hónapja felbukkant Magyar Péterben. Orbán Viktor látja a problémát, de a mozgástere sokkal szűkebb, mint korábban.","shortLead":"A lecsúszott pedagógusok, a gyenge forint és az emberek életébe folyton beavatkozó kormány mind benne vannak abban...","id":"20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"9a4bc60e-c110-48e2-a81f-b18ba9fd322a","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-magyar-peter-orban-viktor-tisza-fidesz-nepszeruseg-kozvelemeny-kutatasok","timestamp":"2024. december. 27. 06:30","title":"A fordulat éve: Magyar Péter jött, látott és egyre többen elhiszik neki, hogy legyőzi Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]