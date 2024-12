Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","shortLead":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","id":"20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae.jpg","index":0,"item":"7a45bc6e-9ead-4d62-854f-250b1522e3bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","timestamp":"2024. december. 28. 10:55","title":"Karácsonyi alkalmatlanság: túl sok volt a pia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7cdbc2-6c95-49a1-88e2-d33c515566c0","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Svájci otthonában meghalt Ake Gustafson, a Tetra Pak kartondobozok feltalálója. A 101 évet élt svéd mérnök annyira elégedett volt az általa készített csomagolóanyaggal, hogy Chatel.st-Denis-i házát is ezzel szigetelte.","shortLead":"Svájci otthonában meghalt Ake Gustafson, a Tetra Pak kartondobozok feltalálója. A 101 évet élt svéd mérnök annyira...","id":"20241227_101-evesen-meghalt-a-Tetra-Pak-italoskartonok-feltalaloja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7cdbc2-6c95-49a1-88e2-d33c515566c0.jpg","index":0,"item":"5094c6fb-e0eb-4695-8140-1504cfd8652b","keywords":null,"link":"/elet/20241227_101-evesen-meghalt-a-Tetra-Pak-italoskartonok-feltalaloja","timestamp":"2024. december. 27. 21:05","title":"101 évesen meghalt a Tetra Pak italoskarton feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc220ea3-9874-46c6-9a63-28fc75df1064","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Egyéni módon kíván boldog új évet Oroszország polgárainak néhány helyi tartalomgyártó: egy propagandafilmben előbb lelövik a Moszkva fölé bemerészkedő nyugati Mikulást, majd az orosz Télapó – Gyed Moroz – bátorítólag odaveti a rakéták kilövő katonának: Ez az, nem kellenek nekünk külföldiek az orosz égben.","shortLead":"Egyéni módon kíván boldog új évet Oroszország polgárainak néhány helyi tartalomgyártó: egy propagandafilmben előbb...","id":"20241227_Igy-lovik-le-az-oroszok-a-nyugati-Mikulast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc220ea3-9874-46c6-9a63-28fc75df1064.jpg","index":0,"item":"bc7251db-0547-4bf8-bf43-a6d1d1e5e5de","keywords":null,"link":"/elet/20241227_Igy-lovik-le-az-oroszok-a-nyugati-Mikulast","timestamp":"2024. december. 27. 18:32","title":"Egy orosz propaganda-videóban rakétával lövik ki a nyugati Mikulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi holttestére a baleset helyszínétől 250 méterre lejjebb bukkantak rá.","shortLead":"A férfi holttestére a baleset helyszínétől 250 méterre lejjebb bukkantak rá.","id":"20241226_szlovenia-alpok-baleset-magyar-turazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00e6c671-d3bd-4b61-82cc-9dc7a777dd7c.jpg","index":0,"item":"5db7866a-b967-47ba-851d-18703fe17e79","keywords":null,"link":"/elet/20241226_szlovenia-alpok-baleset-magyar-turazo","timestamp":"2024. december. 26. 20:41","title":"Szlovén hegyimentők: A zuhanást még túlélte a magyar túrázó, de visszamászni már nem tudott a szakadékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","shortLead":"<strong>Felsorolni is nehéz, </strong>mi mindennel gazdagodott Orbán Viktor barátja és veje.","id":"20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4f2604-f702-4772-b67e-96f30598517f.jpg","index":0,"item":"71642a1e-adfc-4e83-8f24-2c8a9c020403","keywords":null,"link":"/360/20241228_meszaros-tiborcz-matolcsy-adam-szaraz-istvan-vagyongyarapodas","timestamp":"2024. december. 28. 14:30","title":"2024 is a NER-milliárdosok éve volt: Mészáros Lőrinc és Tiborcz István különösen nagyot szakított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet. Ez a klasszikus mese nem csupán egy szórakoztató történet, hanem egy időtlen tanulság is, amit máig előszeretettel hangoztatunk, ha az öngondoskodásról, azaz a jövőre való felkészülésről van szó.","shortLead":"A bölcs, szorgalmas hangya és a gondtalan, ám felelőtlen tücsök története a gyerekkorunkból ismerős lehet...","id":"20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52cffc5b-fc45-4443-9cfb-28ac367eee6a.jpg","index":0,"item":"9783fa31-a247-4262-ba56-bf0ca4032b8c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Felelotlen-tucsokbol-kenyelmes-hangya-az-eszszeru-ongondoskodas","timestamp":"2024. december. 27. 11:30","title":"A magyarok nem számítanak semmi jóra a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették a töltőportokat. Amelyik készüléken nincs ilyen csatlakozó, azt nem lehet forgalomba hozni.","shortLead":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették...","id":"20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964.jpg","index":0,"item":"858871f2-f24c-45c3-a2fb-e1ca9c0434e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 08:03","title":"Mától ezeket nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik bankkártyánkat használjuk, hanem a mobilunkat vagy az okosóránkat. Szetnics László, a Mastercard digitális megoldásokért felelős igazgatója interjúnkban többek között arról beszél, mik a digitális fizetés előnyei, és mennyire egyszerű azt az okoseszközökre varázsolni.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy egyre népszerűbb az okoseszközökkel történő fizetés, vagyis az, amikor vásárláskor nem a plasztik...","id":"20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db538a86-78c8-4a14-9a2f-1e1d82c18b27.jpg","index":0,"item":"42e7682c-494a-4e84-b47b-98be73a93efd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Dinamikusan-no-a-mobillal-es-okosoraval-fizetok-szama","timestamp":"2024. december. 28. 15:30","title":"Csak készpénzt használ? Akkor van, amire biztos nem gondolt még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]