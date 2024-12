Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6e40e5f9-bc86-498f-8235-9b0b02e3c950","c_author":"Földes András","category":"vilag","description":"Hogy történhetett, hogy Izrael Libanont bombázta, de Szíriában dőlt meg a rezsim? A legfeszültebb időszakban utaztam az ostromlott országba, ahol közelről láttam a Hezbollah elleni háborút. Miért támogatja a libanoniak egy része Izraelt? Hogyan ejtette túszul a Hezbollah egész Libanont? Hogy lehet kilőni egyetlen emeletet egy toronyházból? Szellemvárosokban forgattam, ahol nem csak a bombázásoktól, de a lincselésre kész lakóktól is tartani kellett. Nézze meg Földes András teljes riportfilmjét.","shortLead":"Hogy történhetett, hogy Izrael Libanont bombázta, de Szíriában dőlt meg a rezsim? A legfeszültebb időszakban utaztam...","id":"20241227_Libanonban-ertettem-meg-hogy-durvulhatott-be-ennyire-a-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e40e5f9-bc86-498f-8235-9b0b02e3c950.jpg","index":0,"item":"a1fdd66d-9969-4108-8fe9-567060565cad","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Libanonban-ertettem-meg-hogy-durvulhatott-be-ennyire-a-Kozel-Kelet","timestamp":"2024. december. 27. 16:27","title":"Libanonban értettem meg, hogyan durvulhatott be ennyire a Közel-Kelet - Földes András videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","shortLead":"Sok gép megtelt vagy elromlott, sok helyen sorba kellett állni karácsony után.","id":"20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac1f46df-2d8b-447c-8014-16ecfd6856ae.jpg","index":0,"item":"7a45bc6e-9ead-4d62-854f-250b1522e3bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_Karacsonyi-alkalmatlansag-tul-sok-volt-az-uveg","timestamp":"2024. december. 28. 10:55","title":"Karácsonyi alkalmatlanság: túl sok volt a pia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a","c_author":"Balizs Benedek","category":"kultura","description":"98 éves volt az amerikai üzletember.","shortLead":"98 éves volt az amerikai üzletember.","id":"20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a.jpg","index":0,"item":"95b19891-a5d9-48a5-a40b-2fd57381f33c","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","timestamp":"2024. december. 29. 10:10","title":"Meghalt Charles Dolan, az HBO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket a mezőgazdaság terén talált kiemelkedőnek a lap.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f.jpg","index":0,"item":"8fcff545-ec47-4580-96aa-5d7ebccbdf0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","timestamp":"2024. december. 28. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kistermelőket segítő MI, metánevő mikrobák és a drón, ami önállóan trágyázza a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek gyakorlati tapasztalatot szerezhettek a tanításban. Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium elődje sok mindenben megelőzte a korát, újszerű pedagógiai módszereiket azonban a kezdetben sokan kétkedve fogadták. Mohay Péter, az iskola matematikatanára szerkesztésében a közelmúltban jelent meg <em>A Trefort szellemisége</em> c. könyv, melyből az is kiderül, miért nem hatékony a frontális oktatás és miért volt szokatlan a kézfogás tanár és diák között a 19. században. ","shortLead":"Európában elsőként Pesten, 1872-ben jött létre gyakorlógimnázium, ahol az egyetem utolsó éveiben járó tanárjelöltek...","id":"20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22c06025-90af-4d38-a58b-ad651de37020.jpg","index":0,"item":"05e5f238-97ab-4d16-8aa8-7714c2480246","keywords":null,"link":"/360/20241228_trefort-gyakorlo-gimnazium-oktatas-tortelenek-mohay-peter","timestamp":"2024. december. 28. 11:00","title":"Ne legyen a cél, hogy szeressék a diákok - mitől népszerű egy tanár most, és mitől volt 150 évvel ezelőtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges intelligenciát futtató adatközpontok, a közegészségügyi kiadások pedig jelentős mértékben emelkednek meg majd emiatt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint 2030-ra legalább 600 ezer asztmás megbetegedésért tehetők majd felelőssé a mesterséges...","id":"20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb700a7d-f4ec-4b86-aed3-481f21c22f92.jpg","index":0,"item":"51a4cd6c-49ea-458d-957c-49e8814cbe8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_mesterseges-intelligencia-adatozpont-egeszsegugyi-hatas-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:03","title":"Aki jót akar magának, meg úgy mindenkinek, az egyelőre inkább kerülje a mesterséges intelligencia használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról, klímakatasztrófáról vagy csak egy kiadós áramszünetről. A kormány háborús veszélyről beszél, de nem tartja fontosnak az ország, az emberek felkészítését váratlan helyzetekre. Vasárus Gábort, a Hun-Ren KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársát arról kérdeztük, mit lehetne tenni azért, hogy valóban senkit ne érjen készületlenül, ha jönne a baj.","shortLead":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról...","id":"20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c.jpg","index":0,"item":"9e7d3f9e-6ea2-4da1-9043-60f8d4aa9395","keywords":null,"link":"/360/20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","timestamp":"2024. december. 28. 07:00","title":"„Három kérdés, és kiderül, felkészültek vagyunk-e váratlan vészhelyzetekre – ezen a teszten a lakosság fele elvérezne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban a működéshez sokkal jobb az energiahatékonysága. Emellett a helyigénye is jóval szerényebb, így nem igazán érdekli a Moore-törvény.","shortLead":"Amerikai kutatók egy olyan technológiával rukkoltak ki, amelyik képes helyettesíteni a szilíciumot, azonban...","id":"20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75d70e2-72a6-4ead-a1e4-d9df9bafcf84.jpg","index":0,"item":"a2733841-46b3-4c18-a851-aa41cde1d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_fuggoleges-elrendezesu-3d-tranzisztorok-moore-torveny","timestamp":"2024. december. 27. 16:03","title":"Itt vannak a tranzisztorok, amelyek fittyet hánynak a Moore-törvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]