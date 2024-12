Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé – jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.","shortLead":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja...","id":"20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"2b58040b-dd5f-4332-9471-53a11f704239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","timestamp":"2024. december. 27. 21:55","title":"Megtorló intézkedéseket tervez Fico Ukrajna ellen, ha nem jön gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell, és lesznek szúrópróbaszerű ellenőrzések.","shortLead":"A schengeni csatlakozás után szabadon át lehet lépni a határt Románia és Magyarország között, de okmányokat vinni kell...","id":"20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/754a6dd2-ca9b-4aa5-88c7-8d3b050fab4f.jpg","index":0,"item":"09dd2d34-97ea-4a26-a7b1-ee124660fd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_A-rendorseg-figyelmeztetest-adott-ki-a-szabad-romaniai-hataratlepes-miatt","timestamp":"2024. december. 28. 11:45","title":"A rendőrség figyelmeztetést adott ki a szabad romániai határátlépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","shortLead":"A környéken hatalmas dugó alakult ki, több mentőautó és tűzoltó is a helszínen van.","id":"20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"3d54a05f-aab1-4e56-9875-de8095d117dc","keywords":null,"link":"/itthon/20241228_Belecsapodott-egy-auto-a-4-es-6-os-villamosba-a-Corvin-negyednel","timestamp":"2024. december. 28. 18:06","title":"Belecsapódott egy BMW a 4-6-os villamosba a Corvin negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a","c_author":"Balizs Benedek","category":"kultura","description":"98 éves volt az amerikai üzletember.","shortLead":"98 éves volt az amerikai üzletember.","id":"20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0bfafb-1b75-4555-a9af-9601dd04f20a.jpg","index":0,"item":"95b19891-a5d9-48a5-a40b-2fd57381f33c","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Meghalt-Charles-Dolan-az-HBO-alapitoja","timestamp":"2024. december. 29. 10:10","title":"Meghalt Charles Dolan, az HBO alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Azonban nem csupán a súlytalanság, hanem a Kreml-barát álláspont miatt sem merül fel a német, külföldre sugárzó közmédia szerint, hogy Orbánt bevessék egy valódi békemisszióban. ","shortLead":"Azonban nem csupán a súlytalanság, hanem a Kreml-barát álláspont miatt sem merül fel a német, külföldre sugárzó...","id":"20241228_deutsche-welle-orban-viktor-magyarorszag-orosz-ukran-haboru-bekemisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049eca01-59e3-4b61-9e8e-4c247ec88540.jpg","index":0,"item":"48aee2e4-a86b-4c8f-ae4e-b3f01b1471a2","keywords":null,"link":"/360/20241228_deutsche-welle-orban-viktor-magyarorszag-orosz-ukran-haboru-bekemisszio","timestamp":"2024. december. 28. 09:00","title":"Deutsche Welle: Magyarország diplomáciailag súlytalan, kizárt, hogy közvetíteni tudna Ukrajna és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé.","shortLead":"Szlovákia megtorlással fenyegette meg Kijevet arra az esetre, ha újévtől leállítják az orosz gáz tranzitját Szlovákia...","id":"20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"6794cb72-1b84-4c68-a73b-de239b8e5379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241228_ukran-szlovak-orosz-aram-vita-Zelenszkij-Fico-Putyin","timestamp":"2024. december. 28. 16:04","title":"Zelenszkij: Úgy fest, Putyin arra utasította Ficót, hogy nyisson egy második energiafrontot Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","shortLead":"Komoly elismerést kapott a magyar játékos.","id":"20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffad5946-3060-4a10-aafe-b861d95f06e7.jpg","index":0,"item":"a87a06d5-2d3c-4798-8649-da0fcceab120","keywords":null,"link":"/sport/20241229_gulacsi-peter-kicker-bundesliga-futball-legjobb-kapus","timestamp":"2024. december. 29. 20:43","title":"Gulácsit választották az ősz kapusának Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja, hogyan változtathatják meg a világunkat ezek az újfajta gondolkodáshoz használható eszközök. Átfogó és optimista könyvében aktuális példákon keresztül mutatja be az üzleti életet és az oktatást alapjaiban átalakító hatásukat. Arra buzdít, hogy munkatársként, társtanárként és coachként tekintsünk a mesterséges intelligenciára, és meggyőző érvekkel támasztja alá, miért elengedhetetlen a gépekkel való együttműködés képességének elsajátítása. Szemléletmódját követve átláthatjuk az MI-ben rejlő aktuális lehetőségeket, hogy adottságait egy jobb emberi jövő megteremtésére használjuk fel. A HVG Könyvek által kiadott műből több részletet is közlünk a következőkben.","shortLead":"Ethan Mollick, a Wharton Egyetem tanára az MI egyik legjelentősebb és legprovokatívabb értelmezőjeként azt vizsgálja...","id":"20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76b0720d-3680-42c6-8b8c-cd19b002ac1d.jpg","index":0,"item":"75880028-ea7f-4696-95d5-8a88f3d078a8","keywords":null,"link":"/360/20241228_tarsintelligencia-4-resz-mi-ai-mesterseges-intelligenciae","timestamp":"2024. december. 28. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a mesterséges intelligenciával? – 4. rész: Hogyan alakul az MI jövője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]