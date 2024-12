Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","shortLead":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","id":"20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6.jpg","index":0,"item":"ffb3c8a2-251f-4dc7-8f59-e211a3142e3d","keywords":null,"link":"/zhvg/20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"A part mentén már befagyott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat fogyasztunk. Többek között savanyú káposztát is készíthetünk ezzel a módszerrel – elmondjuk, hogyan érdemes csinálni lépésről lépésre, mit kell tudni a sózásról, fűszerezésről, hogyan kombináljuk az alapanyagokat, és mire figyeljünk különösen az erjesztés során. ","shortLead":"Csodás vitamin- és tápanyagbombával kényeztethetjük a mikrobiomunkat a téli ínség idején, ha fermentált ennivalókat...","id":"20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938856c9-e316-413d-a6c8-a3a7e0a13d6a.jpg","index":0,"item":"4214a568-a1c5-4089-9110-c9d2b4104db5","keywords":null,"link":"/elet/20241228_Fermentalas-hazilag-savanyu-kaposzta-mikrobiom-belflora-Kiraly-Agnes-Egyszeruen-fermentalj-workshop-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 18:00","title":"Pisszeghet, sípolhat, szisszenhet és pöföghet a befőttesüveg, de pont ez a jó: így fermentáltunk savanyú káposztát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát...","id":"20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8.jpg","index":0,"item":"b00dddf9-491a-4625-a23c-7e7e71d75708","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","timestamp":"2024. december. 30. 09:07","title":"Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására, mintha a régiós átlag szerint tervezték volna. A szociális védelmi kiadások közben 12 év alatt a GDP 4,1 százalékával csökkentek.","shortLead":"2022-ben már 850 milliárddal többet költött az állam az intézményei és az általános szolgáltatásai fenntartására...","id":"20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e449c9bf-7ff3-4d92-b8c2-a634451807f1.jpg","index":0,"item":"06149aa0-caa2-4150-87b6-3f8bd6f7e39b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_Brutalisan-draga-lett-a-magyar-allam-mikozben-a-szocialis-vedelemre-juto-kiadasok-oriasit-zuhantak-koltsegvetes-Kopint-Tarki","timestamp":"2024. december. 30. 10:04","title":"Brutálisan drága lett a magyar állam, miközben a szociális védelemre jutó kiadások óriásit zuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig bocsánatkérését? Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Mi lesz az orosz gázszállítással? Hogy került Elon Musk a Die Weltbe? Hogyan értékelik Putyin félig-meddig...","id":"20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2f64a3b3-5ee3-4666-8e17-915a6252bee3","keywords":null,"link":"/360/20241229_Daniel-Freund-magyar-elnokseg-putyin-orosz-gaz-elon-musk-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2024. december. 29. 10:08","title":"Daniel Freund: Minden várakozást alulmúlt a magyar EU-elnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet.","shortLead":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont...","id":"20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1.jpg","index":0,"item":"75792aa5-1c0a-4700-9fed-49d748b3bed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 29. 08:03","title":"Megérkezett a 35 ezer forintos számítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás éve: mozgott idén a pártrendszer (egész váratlan irányokba), a GDP-növekedési előrejelzés (magasból a nulla közelébe), a forintárfolyam (hajaj), a világpolitika, és maga Novák Katalin is, jó messzire. Megnéztük a gazdaság és a vállalkozás rovatunkból az év legolvasottabb cikkeinek listáját, és most megmutatjuk, mi érdekelte idén önöket a legjobban.","shortLead":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás...","id":"20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616.jpg","index":0,"item":"fbbc63dd-d4b1-4d8a-adb2-75b4ed46bff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 07:00","title":"És akkor januárban Novák Katalin a mozgás évének nyilvánította 2024-et, aztán történt egy s más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]