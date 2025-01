Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák meg kiemelten, és milyen szerepet játszik a mesterséges intelligencia? A jövő évre adott előrejelzést Chet Wisniewski, a Sophos kiberbiztonsági vállalat technológiai igazgatója.","shortLead":"Mit jelent 2025 kiberbiztonságunk szempontjából? Mely kibertámadások válnak egyre gyakoribbá, mely iparágakat célozzák...","id":"20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25331c5a-dcf2-4f0b-9725-1f6cd0ad98fb.jpg","index":0,"item":"c4554365-13d5-4b20-9583-5fbc038ada36","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sophos-kiberbiztonsag-trendek-2025","timestamp":"2024. december. 31. 10:03","title":"Mire számíthatunk 2025-ben a bűnözőktől? Erre a 6 dologra valószínűleg igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1054467-fa4b-4582-b053-74679a3d2700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -1 között alakul. ","shortLead":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -1 között alakul. ","id":"20241231_Hoszallingozassal-bucsuzhatunk-2024-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1054467-fa4b-4582-b053-74679a3d2700.jpg","index":0,"item":"118322f1-faf0-4a30-b3d7-96e6da124732","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Hoszallingozassal-bucsuzhatunk-2024-tol","timestamp":"2024. december. 31. 16:29","title":"Hószállingózással búcsúzhatunk 2024-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","shortLead":"Női 5 kilométeres utcai futásban történt csúcsdöntés.","id":"20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18c8b208-666b-4046-86f3-50c35a721225.jpg","index":0,"item":"3d4fd426-9cc3-4ff8-968a-8f8a0d225f8c","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Vilagcsuccsal-er-veget-a-2024-es-ev","timestamp":"2024. december. 31. 21:50","title":"Világcsúccsal ér véget a 2024-es év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","shortLead":"Aki értékes ajándékot kap, és megtartja, annak pótdíjat kell befizetnie.","id":"20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d2f302a-7161-4e3d-9106-f0b82c1955bc.jpg","index":0,"item":"bc0766bf-a00b-477d-aa4b-5594846795c0","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-kormany-az-ev-utolso-napjan-sajat-tagjainak-megvesztegethetetlensegerol-is-gondoskodik","timestamp":"2024. december. 31. 22:06","title":"A kormány az év utolsó napján saját tagjainak megvesztegethetetlenségéről is gondoskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 4. része.","id":"20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6875e49-7da6-4a70-98a5-748932320759.jpg","index":0,"item":"2f3031df-f7f5-4276-98c9-86a3adc9aced","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-2024-kronikaja-vilag-4-resz","timestamp":"2024. december. 31. 12:15","title":"A grúz zűrzavartól az újvidéki katasztrófán és az amszterdami antiszemita támadásokon át Aszad bukásáig – 2024 krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","shortLead":"Neves külföldi művészekre, közéleti személyiségekre, sportolókra emlékezünk.","id":"20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7601152b-2274-4f23-b6e6-2675daf51fe5.jpg","index":0,"item":"5b2c0bd8-c992-4fb8-b8fd-9068be96ba36","keywords":null,"link":"/360/20241230_hvg-Elhunytak-2024-ben-Vilag","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"A focizsenitől a színészóriásokig – tőlük is búcsúzott a világ 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]