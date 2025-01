Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök), ahol fontos szerepet játszik az ásvány keménysége. Kínai kutatók egy újabb oldalát mutatták meg ennek, a több kultúrában is az örök életet szimbolizáló anyagnak.","shortLead":"A gyémántról leginkább az ékszerekre asszociálunk, esetleg olyan ipari felhasználásokra (fúrófejek, csiszolóeszközök...","id":"20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6130d0a-7e26-4de1-98db-e5301e06da80.jpg","index":0,"item":"fdaceb4f-c7db-4c26-9e3d-d3303b16c970","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_nagy-surusegu-gyemant-alapu-adattarolas-kinai-kutatas","timestamp":"2025. január. 01. 16:03","title":"100 000 GB adat fér el egy lemezen, és évmilliókig ott is marad – örök életet hozhat el az adattárolásban is a gyémánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","shortLead":"Szilveszter éjjelén jelent meg Rogán Antal idevágó rendelete.","id":"20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b9760ec-8fa1-46d2-83e9-04e4c7e21a0c.jpg","index":0,"item":"e7f0757e-551c-44e0-af0d-7b506d6b9fcb","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_A-cafolat-ellenere-Rogan-rendeletbe-adta-penzbe-fog-kerulni-a-szemelyi-igazolvany-es-az-utlevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 21:36","title":"Frissítés: az esetek többségében valóban ingyenes lesz a személyi igazolvány és az útlevél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és íz megtartására pedig laborban készült húst ajánlanak. Az előbbihez a húsevőknek gusztusuk, az utóbbira pénzük nincs.","shortLead":"A nagyüzemi állattenyésztésben a klímára leselkedő veszélyt látók helyettesítő proteinforrásként rovart, az illúzió és...","id":"20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8808c30d-0f51-4dfc-a83b-ebe980c701f0.jpg","index":0,"item":"e9d09c49-c9e2-419c-af95-322057501ec8","keywords":null,"link":"/360/20250101_fenntarthato-fejlodes-alternativ-feherjeforrasok","timestamp":"2025. január. 01. 13:30","title":"Tücsök, bogár, laborhús – jönnek az alternatív fehérjeforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el lehet költeni lakásra, megemelnek több adót, de a napelemesek is készülhetnek változásra. Mutatjuk, milyen új szabályokkal kell megismerkednünk 2025-ben.","shortLead":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el...","id":"20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"e0c33239-9eed-4197-8659-84781f870558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 10:30","title":"Inflációkövető adóemelés, dráguló bankolás, bonyolódó ügyintézés – így változik az élet 2025-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, ugyanúgy gondolkodnak a világ dolgairól, befejezik egymás mondatait. De míg az egyikük taktikus, és néha kicsit talán túl is gondolja a dolgokat, a másikuk csak megy előre, és elsősorban az erejében bízik. Márton Luanával és Vivianával beszélgettünk.","shortLead":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak...","id":"20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf.jpg","index":0,"item":"091fdb6e-11ae-46fa-bd79-b0804bfa9660","keywords":null,"link":"/sport/20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 20:00","title":"Márton ikrek: Ha az edző eléri a gyerekeknél, hogy higgyenek magukban, az az egész életüket elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","shortLead":"Tizenhét órát kellett várakozniuk a Spanyolországhoz tartozó szigeten az utasoknak. ","id":"20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001cc521-a06d-4d17-9635-27a8f17fd631.jpg","index":0,"item":"0519b808-40e5-4ed4-b38d-8da2395de0c2","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Tenerife-Wizz-Air-repulogep-utas-Budapest","timestamp":"2025. január. 02. 12:49","title":"Madárral ütközött a Wizz Air gépe, ezért Tenerifén rekedtek egy éjszakára a Budapestre tartó utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már lezárult a helyszínelés. ","shortLead":"Már lezárult a helyszínelés. ","id":"20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e15d904-ea92-4ead-b697-dc37ba9151f0.jpg","index":0,"item":"4ee86c66-30a6-4277-a89d-603a5d70f6dd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Holttest-Kiskunhalas-csatorna-bunteny-halott","timestamp":"2025. január. 02. 10:09","title":"Holttestet találtak egy csatornában Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","shortLead":"Vályi István beszélt a távozás okairól és arról is, hogyan képzelik el a további munkát.","id":"20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8cacb4-2244-46ed-8e2d-9bf107da3f73.jpg","index":0,"item":"f48e8f53-0f0a-4db8-9960-13e7cd763d30","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_speedzone-ujsagiro-valyi-istvan","timestamp":"2025. január. 02. 19:12","title":"Új néven folytatják a Speedzone újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]