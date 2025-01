Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Januárban lett volna 104 éves.","shortLead":"Januárban lett volna 104 éves.","id":"20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31.jpg","index":0,"item":"d1ba1ff1-2890-4045-9268-cf743c76fb2f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_Keleti-Agnes-meghalt-tornasz-olimpiai-bajnok-melbourne-helsinki-holokauszt-tulelo-sportolo-nemzet-sportoloja-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 08:27","title":"Meghalt Keleti Ágnes, a világ legidősebb olimpiai bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a második generációs Volkswagen T-Roc hivatalos bemutatójára.","id":"20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bad638e-39d8-4f41-b134-1a3c4bd2b4bd.jpg","index":0,"item":"40c150a2-1333-446f-b328-1b87e1e09dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_teljesen-megujul-az-egyik-legfontosabb-vw-t-roc","timestamp":"2025. január. 02. 09:21","title":"Teljesen megújul az egyik legfontosabb VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi, az illető dohányzik. A Bristoli Egyetem tudósai szerint mindez hatékonyan segítheti a leszokást.","shortLead":"Brit kutatók olyan okosórás alkalmazást fejlesztettek, ami figyeli a felhasználó kézmozdulatait, és jelez, ha azt érzi...","id":"20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04241ff9-a8d7-4f7b-b4d4-fc444018a2e7.jpg","index":0,"item":"f6ced400-6cc7-41cb-a525-bc77c025b1c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_dohanyzas-leszokas-ujevi-fogadalom-okosora-alkalmazas","timestamp":"2025. január. 02. 20:03","title":"Megfogadta, hogy leszokik a dohányzásról? Lenne itt egy új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból létesül, miután lejár az EU-s töltőtelepítési pályázatok első körének teljesítési határideje. Majd pár hónapra rá már a második körben vállalt töltőket kell üzembe helyezni. Összesen öt kör van, 2026 végéig tartó átadásokkal. Közben mozgásban van a magyar pályázat is, ami 2028-as átadásokkal folytathatja a megkezdett utat, ez a projekt a vidéki vakfoltokra telepítene töltőket, egyelőre harmincöt településre, de a pályázat kiírói végül több mint 100 helyszínnel számolnak.","shortLead":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból...","id":"20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f.jpg","index":0,"item":"d53e25ae-67e5-48fd-8968-4ae5cc3bb4d4","keywords":null,"link":"/360/20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","timestamp":"2025. január. 02. 12:30","title":"Jön a nagy földindulás: így szórják tele az országot e-autó töltőállomásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi rakéták, amelyekhez egy észt cég által juthat hozzá az ukrán katonaság.","shortLead":"Az iráni gyártmányú, de az orosz hadsereg által Ukrajna ellen bevetett drónok ellen is jól jöhetnek azok a légvédelmi...","id":"20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/699910d5-d47a-488b-80f9-c0ba96069fbc.jpg","index":0,"item":"ef396977-8710-419b-8453-8584f2b993e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_frankenburg-technologies-mark-1-legvedelmi-raketa-dronok-ellen","timestamp":"2025. január. 03. 14:03","title":"Ukrajnában tesztelik a miniatűr rakétát, amely az MI segítségével a drónokat is ki tudja lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"5654a0c3-d9f0-483d-9590-b69d1c600fee","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","timestamp":"2025. január. 02. 08:00","title":"Tóta W.: Dáridó Donalddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]