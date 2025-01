Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri. ","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri. ","id":"20250102_37-es-ut-balesetveszely-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2f40904b-b24b-487d-993c-d21c683d3b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_37-es-ut-balesetveszely-rendorseg","timestamp":"2025. január. 02. 18:55","title":"Életveszélyes trükkökkel próbálja megállítani a sofőröket egy férfi a 37-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő tömegbe egy ámokfutó. ","shortLead":"Így javítanának a közbiztonságon az amerikai városban, ahol legutóbb újév első napján hajtott a szilvesztert ünneplő...","id":"20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"286cb55d-0ee4-496e-a232-476d44819772","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Playstation-fegyver-templom-csere-New-Orleans-USA","timestamp":"2025. január. 02. 16:59","title":"Playstationre cserélhették fegyvereiket egy templom parkolójában a New Orleans-iak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ee0ce9-788b-45d5-b87d-a0654644a83f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar Zoltán, a sportági szövetség elnöke szerint az ötszörös olimpiai bajnok a hullámzó magyar torna védőbástyája volt.","shortLead":"Magyar Zoltán, a sportági szövetség elnöke szerint az ötszörös olimpiai bajnok a hullámzó magyar torna védőbástyája...","id":"20250102_keleti-agnes-tornasport-berki-krisztian-magyar-zoltan-emlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ee0ce9-788b-45d5-b87d-a0654644a83f.jpg","index":0,"item":"fa0832f0-f6be-4220-92f2-058d1647642f","keywords":null,"link":"/sport/20250102_keleti-agnes-tornasport-berki-krisztian-magyar-zoltan-emlekezes","timestamp":"2025. január. 02. 13:43","title":"Berki Krisztián Keleti Ágnesről: Elragadó, elbűvölő és mindenkit inspiráló személyiség volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz használt bérelt kisteherautójában az Iszlám Állam zászlóját találták meg.","shortLead":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz...","id":"20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486.jpg","index":0,"item":"7323342e-d3f7-4b55-8d56-efdb889259fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 05:35","title":"Tizenötre emelkedett a New Orleans-i gázolásos merénylet halálos áldozatainak száma, az elkövetőnek társai is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698e9a0b-a80f-40c5-bc73-e9313f8fd9a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az X-Faktor legutóbbi szériájának győztese videóban fejtette ki véleményét és terveit a nyereményéről.","shortLead":"Az X-Faktor legutóbbi szériájának győztese videóban fejtette ki véleményét és terveit a nyereményéről.","id":"20250102_feher-krisztian-x-faktor-nyeremeny-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698e9a0b-a80f-40c5-bc73-e9313f8fd9a5.jpg","index":0,"item":"625fe61b-440a-44c3-9492-f888a9765d2e","keywords":null,"link":"/elet/20250102_feher-krisztian-x-faktor-nyeremeny-penz","timestamp":"2025. január. 02. 14:06","title":"Fehér Krisztián, X-Faktor-győztes a versenyen nyert 36 millióról: „Az amúgy nem sok pénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5 százalék jött össze.","shortLead":"A kormányzati szektor GDP-arányos hiánya 2024 harmadik negyedévben 3 százalék volt, míg az első három negyedévben 3,5...","id":"20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64788c13-28e4-41fb-ab3c-98a46b8e5bd3.jpg","index":0,"item":"9c25aaae-e5c2-4ad7-ac83-a525cad21aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_buzsde-koltsegvetes-hiany-ksh","timestamp":"2025. január. 03. 09:29","title":"Felpörögtek az adóbevételek, átmenetileg a maastrichti szintnél jár a hiánymutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait és az utcán lőtte le őket.","shortLead":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait és az utcán lőtte le őket.","id":"20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f.jpg","index":0,"item":"293ce273-196f-412b-9530-86b94a84f870","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","timestamp":"2025. január. 03. 16:12","title":"Véget érhet a rotterdami rémálom azzal, hogy elfogták a gyilkosságsorozat elkövetésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","shortLead":"A nyomok arra utalnak, hogy a 37 éves Matthew Livelsberger követhette el a robbantást.","id":"20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f313269b-09b8-43a4-a317-abbee52b2eae.jpg","index":0,"item":"43485456-a0e3-4d8b-9439-d1c45ec2c9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_kulonleges-erok-katona-robbanas-Trump-szalloda","timestamp":"2025. január. 02. 20:58","title":"A különleges erők egy katonája robbanthatott Trump szállodája előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]