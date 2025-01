Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f36e92f4-a255-4820-9ab3-039e20c64125","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az evangélikus püspök szerint hamarosan tornacsarnokok viselik Keleti Ágnes nevét a világ számos pontján, ami a Deák téri gimnázium esetében is járható út lenne.","shortLead":"Az evangélikus püspök szerint hamarosan tornacsarnokok viselik Keleti Ágnes nevét a világ számos pontján, ami a Deák...","id":"20250103_Fabiny-Tamas-Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f36e92f4-a255-4820-9ab3-039e20c64125.jpg","index":0,"item":"ffa1d47c-6ae4-4345-8362-934575daf0e5","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Fabiny-Tamas-Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 03. 13:55","title":"Fabiny Tamás: Fekete zászló fog lobogni az evangélikus gimnáziumon Keleti Ágnes temetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több számítógépen fut. Az újabb Windows 11 pedig egyre kevesebben. ","shortLead":"Pár hónapon belül a funkció- és biztonsági frissítések is leállnak a Windows 10-hez, miközben a rendszer egyre több...","id":"20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"c102101b-8dcc-4bb6-8704-758f43ee9469","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_microsoft-windows-10-megszunes-piaci-reszesedes-novekedese-adatok","timestamp":"2025. január. 02. 19:03","title":"Mi történik? Lendületet vett az idén megszűnő Windows 10, egyre nagyobb a Windows 11 lemaradása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","shortLead":"Egy szemcsés fotó vezetett a nyomára.","id":"20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05f248-0373-45cb-aea4-dd19b86584fa.jpg","index":0,"item":"bd61e517-4e6b-4d37-9c96-73d488859359","keywords":null,"link":"/elet/20250102_1972-eltunt-brit-no-nyomozok-rendorseg","timestamp":"2025. január. 02. 10:38","title":"Ötvenkét évvel az eltűnése után találtak meg egy brit nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem egy dátumugrást is eredményezett.","shortLead":"A Cathay Pacific XC880-as járatának utasai Hongkongból Los Angelesbe repültek, ami nemcsak egy 12 órás utat, hanem...","id":"20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660b6a11-ee2e-4f60-b028-50783fa4d484.jpg","index":0,"item":"637e4440-469c-4a79-8bba-43424b0f2569","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_cathay-pacific-szilveszter-uj-ev-repulogep-datumelvalaszto-vonal","timestamp":"2025. január. 03. 13:03","title":"2025-ben szállt fel, de 2024-ben landolt egy ázsiai légitársaság repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból létesül, miután lejár az EU-s töltőtelepítési pályázatok első körének teljesítési határideje. Majd pár hónapra rá már a második körben vállalt töltőket kell üzembe helyezni. Összesen öt kör van, 2026 végéig tartó átadásokkal. Közben mozgásban van a magyar pályázat is, ami 2028-as átadásokkal folytathatja a megkezdett utat, ez a projekt a vidéki vakfoltokra telepítene töltőket, egyelőre harmincöt településre, de a pályázat kiírói végül több mint 100 helyszínnel számolnak.","shortLead":"2025 elején közel hetven új nyilvános EV-töltőt adnak át Magyarországon, ebből több mint félszáz uniós forrásból...","id":"20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e7770c-06ba-40f7-8361-84a5355da09f.jpg","index":0,"item":"d53e25ae-67e5-48fd-8968-4ae5cc3bb4d4","keywords":null,"link":"/360/20250102_elektromos-autozas-magyarorszag-nyilvanos-toltoallomasok-telepites","timestamp":"2025. január. 02. 12:30","title":"Jön a nagy földindulás: így szórják tele az országot e-autó töltőállomásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","shortLead":"A bíróság szerint a háromdiplomás nő indulatból ölte meg az anyját, és nem nagy a szökés veszélye.","id":"20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51e11110-ca13-4ad0-8489-26e32f9c5539.jpg","index":0,"item":"cd7af9a5-c265-4422-9c94-fb6f7125b5a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_csepeli-anyagyilkossag-gyanusitott-birosag","timestamp":"2025. január. 02. 15:39","title":"Nem tartóztatták le a csepeli anyagyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","shortLead":"A Nemzet Sportolója 103 éves volt.","id":"20250102_meghalt-Keleti-Agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a9d70bf-d16b-49be-8dac-26de603353b3.jpg","index":0,"item":"045d3625-4eea-4bd4-92d0-8959362b04bb","keywords":null,"link":"/sport/20250102_meghalt-Keleti-Agnes","timestamp":"2025. január. 02. 08:24","title":"Meghalt Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cb119c-f8fa-4e18-8044-4d046c932782","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arc, a testalkat, a szakáll, a szivar stimmel, de úgy tűnik, mégsem a volt filmügyi biztos volt a modell.","shortLead":"Az arc, a testalkat, a szakáll, a szivar stimmel, de úgy tűnik, mégsem a volt filmügyi biztos volt a modell.","id":"20250102_boston-festmeny-andy-vajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cb119c-f8fa-4e18-8044-4d046c932782.jpg","index":0,"item":"59202c7d-68ae-41d9-b669-82da69c301a7","keywords":null,"link":"/elet/20250102_boston-festmeny-andy-vajna","timestamp":"2025. január. 02. 11:33","title":"Andy Vajnát látták bele a netezők egy lomtalanításról előkerült festménybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]