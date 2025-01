Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","shortLead":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","id":"20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1.jpg","index":0,"item":"c9fe3367-588c-44c2-bd6b-bd04bec2a3bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","timestamp":"2025. január. 02. 13:38","title":"Százmilliókat kapott a kormánytól Salgótarján, hogy ne menjen csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlók, de az elvárások változók. Van bank, amely extra jóváírással, gyors ügyintézéssel csábítja az ügyfeleket, a havi törlesztő a teljes összeg esetén 35 ezer forint lehet.","shortLead":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni...","id":"20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"cdf3f278-a128-495f-bbe4-42c79f98cde5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Rárepültek a bankok a munkáshitelre, százezres jóváírással, 10 perces ügyintézéssel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","shortLead":"Előbb gyengült, majd kissé erősödött a forint, de egyelőre 411 felett az euró árfolyama.","id":"20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"48e947b7-0d48-48e3-9f12-8001a9e11275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-arfolyama-euroarfolyam-valutapiac-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 09:17","title":"Tétovázva futott neki az új esztendőnek a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf19c83-465a-43c4-9d13-3b8002c4ec72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A németek nem örültek túlzottan a <strong>látottaknak</strong>. ","shortLead":"A németek nem örültek túlzottan a <strong>látottaknak</strong>. ","id":"20250102_herbert-diess-vw-kinai-auto-nio-et9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cf19c83-465a-43c4-9d13-3b8002c4ec72.jpg","index":0,"item":"7a58afe6-6082-4ee8-a6ef-c05525fef832","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_herbert-diess-vw-kinai-auto-nio-et9","timestamp":"2025. január. 02. 10:49","title":"Kínai autóról áradozik a Volkswagen elbocsátott vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","shortLead":"Vezérigazgató-helyettesi posztot hoztak létre, aki az űr- és a védelmi fejlesztésekért is felel majd.","id":"20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f5ca0-1634-4b8f-aefb-801ddbf1a7c8.jpg","index":0,"item":"ad86b4b1-1f02-4052-8912-eeda694a10df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_4ig-nyrt-urtechnologia-uripar-Ur-es-Vedelmi-Technologiai-vezerigazgato-helyettes-Sarhegyi-Istvan","timestamp":"2025. január. 02. 10:56","title":"Külön vezére lesz az űrtechnológiának a 4iG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent szerint Ukrajna helyesen járt el, amikor lezárta a vezetéket az orosz gáz előtt. Ha a Nyugat le akarja rövidíteni a háborút, érvényt kell szereznie az olajszankcióknak, írja a Bloomberg. A hírügynökség egy másik cikkének szerzője Kína és az Egyesült Államok együttműködésének szükségességéről, a Guardian a régi keletű orosz-kínai barátság új veszélyeiről ír. A brit lap a francia elnök hét évét is elemzi, szerinte Macron példája azt mutatja, mi történik akkor, ha a libereralizmust megfosztják az erkölcseitől és az értékeitől. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent...","id":"20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"db9520f9-ab28-4000-93cb-fee0a17e31b2","keywords":null,"link":"/360/20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","timestamp":"2025. január. 03. 10:30","title":"Frankfurter Rundschau: Orbán trükközik, hogy továbbra is hozzájusson Putyin földgázához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok vizsgálják, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. ","shortLead":"A Teslát ugyanattól a társaságtól vették bérbe, mint a New Orleans-i gázolásos merénylethez használtat. A hatóságok...","id":"20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4693626b-d175-4e8e-9023-4de5eac30257.jpg","index":0,"item":"b17988e3-1b44-4e61-8816-3d2db2c77a6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_tesla-cybertruck-trump-hotel-las-vegas-robbanas-tuzijatek-rendorseg-fbi-nyomozas","timestamp":"2025. január. 02. 06:37","title":"Tűzijátékok és gáztartályok voltak a vegasi Trump Hotel előtt felrobbant Cybertruckban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]