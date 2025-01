Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","shortLead":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","id":"20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d.jpg","index":0,"item":"6614e7f1-b07e-4988-a6c5-a3e8a4972a62","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Egy egri bikavér lett 2024 legjobb vörösbora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","shortLead":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","id":"20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9.jpg","index":0,"item":"5251ffdd-60a2-44d3-a1aa-44183fc555a1","keywords":null,"link":"/elet/20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","timestamp":"2025. január. 09. 06:03","title":"Online randis „testbeszéd” – három intő jel, hogy nem érdekled a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9548a94d-8701-42a5-acc8-784e79e1358a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Van-e oka aggódni Rogán Antalnak az ellene elrendelt amerikai szankciók miatt? Van-e oka félni az Indiában nyaraló Orbán Viktornak Magyar Pétertől? Van-e okunk tartani a digitális állampolgárságtól? Fülszöveg – a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Van-e oka aggódni Rogán Antalnak az ellene elrendelt amerikai szankciók miatt? Van-e oka félni az Indiában nyaraló...","id":"20250109_hvg-Farkas-Zoltan-Repulorajt-fulszoveg-hetilapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9548a94d-8701-42a5-acc8-784e79e1358a.jpg","index":0,"item":"b627ee1c-65b8-4fd2-9ab3-290928a08a47","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Farkas-Zoltan-Repulorajt-fulszoveg-hetilapajanlo","timestamp":"2025. január. 09. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Orbán Viktor újévi repülőrajtjával is csak Magyar Péter hátát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. ","shortLead":"A kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. ","id":"20250109_kutba-zuhant-ferfi-csepel-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"497eb73b-8b68-4fa3-ac94-b54d0982ad3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_kutba-zuhant-ferfi-csepel-mentok","timestamp":"2025. január. 09. 12:40","title":"Húsz méter mély kútba zuhant, meghalt egy idős férfi Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést a létesítményen kívül – közölte a NASA.","shortLead":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést...","id":"20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd.jpg","index":0,"item":"0a06cd5d-9cc2-4475-b300-63616e83509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","timestamp":"2025. január. 10. 15:03","title":"Megjavította a hibás szkafandereket a NASA, fél év után újból lesz űrséta a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor is nőhet a rák kockázata, ha átlagosan napi egy pohár alkoholt fogyaszt – hívja fel a figyelmet az amerikai tiszti főorvos.","shortLead":"Már akkor is nőhet a rák kockázata, ha átlagosan napi egy pohár alkoholt fogyaszt – hívja fel a figyelmet az amerikai...","id":"20250108_alkoholfogyasztas-rak-kapcsolat-tiszti-foorvos-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4f0420fe-0e68-4623-a340-f4ac2e3866e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_alkoholfogyasztas-rak-kapcsolat-tiszti-foorvos-ajanlas","timestamp":"2025. január. 08. 20:03","title":"Kimondták: nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.","id":"20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"f9fac314-90b8-4de3-8083-e32ee2cba7be","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_megolte-a-feleseget-aztan-feladta-magat-egy-foti-ferfi","timestamp":"2025. január. 09. 13:05","title":"Megölte a feleségét, aztán feladta magát egy fóti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]