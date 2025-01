Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","shortLead":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","id":"20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"ee180533-e1d4-4b30-ac17-385e6dd334db","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","timestamp":"2025. január. 09. 18:38","title":"Elítélt, de szabadon engedett embercsempész a moldáv ámokfutó, aki súlyos balesetet okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c2774a-8da4-4654-a519-e00e1eb68eb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bíró kimondta, hogy a megválasztott elnök bűnösségének megállapításán felül eltekint a további büntetés kiszabásától.","shortLead":"A bíró kimondta, hogy a megválasztott elnök bűnösségének megállapításán felül eltekint a további büntetés kiszabásától.","id":"20250110_trump-itelet-hallgatasi-penzek-stormy-daniels-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86c2774a-8da4-4654-a519-e00e1eb68eb0.jpg","index":0,"item":"b22ad602-29ff-4359-8ba0-d7674bc8cf78","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_trump-itelet-hallgatasi-penzek-stormy-daniels-birosag","timestamp":"2025. január. 10. 16:22","title":"Donald Trump, bár köztörvényes bűnöző, megúszta a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"2ba08a8d-43d3-410c-a530-214fd643c742","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-para-kovacs-imre-apatlan-orszag-velemeny","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Para-Kovács Imre: Apátlan ország, össznépi cigányozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el dolgozóit tavaly november óta. Forrásaik szerint a létszámcsökkentésben nem csak a bezárt kis posták dolgozói érintettek, hanem az irányítást és kiszolgálást végző munkatársak is.","shortLead":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el...","id":"20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"9f279192-1177-4662-867b-29fbb6e8c982","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","timestamp":"2025. január. 10. 08:05","title":"24.hu: „programozott leépítés” zajlik a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","shortLead":"A készülő koalíció sorsa azon múlik, érzékelnek-e az osztrákok gyors gazdasági javulást, írja a lap szerzője.","id":"20250110_die-welt-ausztria-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36447d11-34e3-4ae7-a599-4e2e24dfc520.jpg","index":0,"item":"6297ebb9-8511-4d6d-b23e-1e9ba0d87759","keywords":null,"link":"/360/20250110_die-welt-ausztria-kickl","timestamp":"2025. január. 10. 15:30","title":"Die Welt: Ha Kickl nem tud csodát művelni, elveszti varázsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","shortLead":"Magyar azt is leszögezte, hogy pártja egyedül fog indulni a választáson.","id":"20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"4d887aea-6793-48b3-b8a3-5a49e469886b","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-tisza-part-reuters-interju","timestamp":"2025. január. 09. 15:01","title":"Szilárd EU- és NATO-tagság, pragmatikus kapcsolat Oroszországgal – Magyar Péter a Reutersnek beszélt arról, hogyan kormányozná Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter, aki egyben a kormány szóvivője is. Csád elnöke, Déby tavaly Budapesten a Karmelita kolostorban Orbán Viktor vendége volt.","shortLead":"A kormány ura a helyzetnek – közölte szerda este Ndjamenaban a 17 milliós afrikai állam fővárosában a külügyminiszter...","id":"20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d804c03-ddca-497b-ab94-67df90201ad0.jpg","index":0,"item":"36e460f7-b378-4dbe-a188-55736f39adac","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_Lovoldozes-Csadban-az-elnoki-palota-kornyeken","timestamp":"2025. január. 09. 09:16","title":"Lövöldözés volt Csádban az elnöki palotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]