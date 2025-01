Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","shortLead":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","id":"20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"9911611e-00b6-4c29-9dfe-09d4a2e1da2d","keywords":null,"link":"/elet/20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","timestamp":"2025. január. 11. 09:40","title":"Molnár Gusztáv a rehabról: Valaki azt mondta, hogy meghalni megyek, valaki pedig azt, hogy nagyon sok szerencsét kíván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozóknak a lap szerint december közepén szóltak, hogy vagy átmennek a kommunikációs feladatok elvégzésére újonnan létrehozott Tájékoztatási és Információs Központhoz, vagy megszűnik a munkaviszonyuk.","shortLead":"A dolgozóknak a lap szerint december közepén szóltak, hogy vagy átmennek a kommunikációs feladatok elvégzésére újonnan...","id":"20250110_kommunikacios-szakemberek-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-tavozas-hatterintermenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"ef0837de-caa7-4572-b5f3-b9be058ed0bc","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_kommunikacios-szakemberek-epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-tavozas-hatterintermenyek","timestamp":"2025. január. 10. 12:51","title":"Portfolio: Kommunikációs munkatársak sora hagyta ott Lázár tárcájának háttérintézményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"4,2 kilométer átmérőjű az az aszteroida, ami hamarosan eléri látszólagos fényességének csúcsát. Távcsővel könnyen megfigyelhető az objektum.","shortLead":"4,2 kilométer átmérőjű az az aszteroida, ami hamarosan eléri látszólagos fényességének csúcsát. Távcsővel könnyen...","id":"20250109_aszteroida-887-alinda-fold-megkozelites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0.jpg","index":0,"item":"66f93c00-97d9-4e32-aaa6-d451ed34bb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_aszteroida-887-alinda-fold-megkozelites","timestamp":"2025. január. 09. 18:03","title":"Óriási aszteroida közelíti meg a Földet, ön is könnyen megnézheti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie a munkáltatónak. Az időtartamot is korlátozza a kormány: július 1-től egy évben legfeljebb 120 napot dolgozhat valaki egyszerűsített foglalkoztatásban.","shortLead":"Idénymunka esetén a minimálbér 0,75 százalékát, alkalmi munka esetén 1,5 százalékát kell közteherként befizetnie...","id":"20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d140a-766b-4254-8e6b-89573aa07cd1.jpg","index":0,"item":"e44eabc4-c081-4f6d-97e3-5b98c1d7d308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_alkalmi-munka-adoteher-emeles","timestamp":"2025. január. 09. 15:52","title":"Durván megemeli a kormány az alkalmi munkát sújtó adót februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Múte B. Egede jelezte, kész tárgyalni Donald Trumppal.","shortLead":"Múte B. Egede jelezte, kész tárgyalni Donald Trumppal.","id":"20250110_gronland-miniszterelnok-donald-trump-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873.jpg","index":0,"item":"e54f1990-e536-49e7-86a2-086f2319cde6","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_gronland-miniszterelnok-donald-trump-dania","timestamp":"2025. január. 10. 21:29","title":"Grönlandi miniszterelnök: Nem akarunk dánok vagy amerikaiak lenni, mi grönlandiak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfaadec-7acc-433e-84e0-459b1d462b7f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik felszólaló arról beszélt, hogy Fico Orbán Viktor érdekei mentén felvidéki provinciává teszi Szlovákiát.","shortLead":"Az egyik felszólaló arról beszélt, hogy Fico Orbán Viktor érdekei mentén felvidéki provinciává teszi Szlovákiát.","id":"20250110_robert-fico-szlovakia-pozsony-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbfaadec-7acc-433e-84e0-459b1d462b7f.jpg","index":0,"item":"fe0514a4-66c7-4e65-baf8-323d82b41c62","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_robert-fico-szlovakia-pozsony-tuntetes","timestamp":"2025. január. 10. 21:57","title":"Tízezres tömeg tüntetett Robert Fico ellen Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e6ae60-95ef-4a62-a453-6d5bdb704651","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kerületi önkormányzat cége szerint a tárcánál azt se tudták, kié a szobor, amit irodabútorok közé leltároztak.","shortLead":"A kerületi önkormányzat cége szerint a tárcánál azt se tudták, kié a szobor, amit irodabútorok közé leltároztak.","id":"20250109_lazar-ekm-per-hegyvidek-turul-szobor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34e6ae60-95ef-4a62-a453-6d5bdb704651.jpg","index":0,"item":"087175c7-8191-4474-82e8-698a2a008448","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_lazar-ekm-per-hegyvidek-turul-szobor","timestamp":"2025. január. 09. 16:25","title":"Beperelték Lázár János minisztériumát a hegyvidéki Turul-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra kalcium bevitele a szervezetbe segíthet csökkenteni a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra...","id":"20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"b7a78ed4-8bdf-4aa9-946a-f8e15895af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","timestamp":"2025. január. 10. 20:03","title":"Kiderült valami a tejről, ezért lehet érdemes naponta inni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]