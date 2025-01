Oroszország a következő időszakban leszállítja Szlovákiának azt a gázt, amelynek a szállítására a vonatkozó szerződésekben kötelezettséget vállalt, a probléma a szlovák tranzitilletékből származó bevétel kiesése és a gáz árának emelkedése – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a TA3 hírtelevízió műsorában vasárnap.

A TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint a szlovák miniszterelnök a hírtévében azt mondta: az ukrajnai gáztranzit leállítása után Oroszország alternatív gázszállítási útvonalakon fogja leszállítani a Szlovákiának leszerződött gázt, például Magyarországon keresztül. “Létezik a déli gázszállítási útvonal és léteznek más lehetőségek is” – mondta Robert Fico, akinek a szavait a szlovák hírügynökség idézte.

Robert Fico a kialakult helyzettel kapcsolatban rámutatott: Szlovákia számára a közeljövőre nézve biztosított a gázszállítás, a probléma viszont az, hogy az ukrán gáztranzit leállítása miatt országa tetemes összegű tranzitilletéktől, mintegy 500 millió eurótól esik el, valamint az is, hogy az ukrán gáztranzit leállítása komoly nyomást gyakorol az európai gázárakra. Az az európai gázpiacról ugyanis mintegy 13,5 milliárd köbméter gáz esik ki, ami rendkívüli mértékben megemeli a gáz európai árát, amely már most ötször magasabb, mint az Egyesült Államokban.

Fico emiatt csütörtökön Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság képviselőivel, a találkozón szakértői munkacsoport létrehozásáról született megegyezés. Robert Fico kilátásba helyezte, hogy amennyiben a munkacsoport igyekezetei nem vezetnek eredményre, akkor Szlovákia válaszintézkedéseket foganatosít majd Ukrajnával szemben, a többi között érvényesítheti vétójogát az uniós döntéshozatalban, mert – mint fogalmazott – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „úgy döntött, kárt okoz Szlovákiának”.

Zelenszkij decemberben a brüsszeli EU-csúcson elutasította Ficónak azt a kérését, hogy Ukrajna a szerződés december 31-i lejárta után is biztosítsa az orosz földgáz transzportját. Mint fogalmazott: hazája jóval nagyobb áldozatot vállal ebben a konfliktusban, mint az uniós országok.

Eközben a pozsonyi parlament delegációja Moszkvába érkezett – számolt be az Új Szó. Andrej Danko és Tibor Gaspar, a parlament alelnökei vezetik a küldöttséget, amely hétfőn az orosz dumában tesz látogatást, és találkoznak Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is. A lap beszámolója szerint Danko indulása előtt arról beszélt, szeretné bemutatni, milyen a helyzet Oroszországban, és hogy például német, francia vagy amerikai cégek is folytatnak üzleti tevékenységet az országban. Fico decemberben járt Moszkvában, erről az útról most annyit mondott: magánútról volt szó, és azért nem értesítette előre még kollégáit sem arról, hogy találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert kérdéses volt, megvalósul-e egyáltalán a tárgyalás.

Ficót kérdezték a TA3-ban beszélt a szlovák koalíción belüli feszültségekről is. A miniszterelnök kiemelte: ha nem sikerül rendezni pártja, az SNS és a Hlas közötti konfliktust, akár előrehozott választás megrendezésére is kényszerülhetnek. A Paraméter tudósításában kiemeli: Fico most először beszélt erről a lehetőségről.