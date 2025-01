Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. További grandiózus fejlesztési tervekről is szót ejtett. A fővárosi Fidesz eközben a külkerületi budapestiek szószólója akar lenni.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút...","id":"20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b.jpg","index":0,"item":"b5701142-8abe-47fc-8af2-d0fb849b8cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","timestamp":"2025. január. 11. 11:27","title":"Merész terveket ismertetett a Nagykörút zöldítésére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte, hogy felülvizsgálja a számlázást. Csakhogy a több mint 2,2 milliós számlát azóta sem sztornózták le.","shortLead":"A vízművek a reklamáció után elismerte, hogy az ő karbantartási területén történt a csőtörés, és közölte...","id":"20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9565b2d1-566e-4072-92e6-f53c2fa56e52.jpg","index":0,"item":"0f930646-92ce-4eb5-8e7a-c5f75236701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_2-millios-vizszamla-csotores-vizdij-csatornadij-fovarosi-vizmuvek","timestamp":"2025. január. 11. 15:15","title":"Hajmeresztően magas, több milliós vízszámlát hozott a posta, miután csőtörés volt az ügyfélnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47","c_author":"Lantos László Triceps","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-szombathy-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47.jpg","index":0,"item":"69535b64-2194-45b8-8834-7e9d1bb0d8f7","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-szombathy-balint","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Kalapács és zászlók – Szombathy Bálint, a magyar neoavantgárd kulcsfigurája emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik, hogy miért.","shortLead":"A Jeju Air Boeingjén a fedélzeti adatrögzítő és a pilótafülke hangrögzítője is leállt, egyelőre a hatóságok sem értik...","id":"20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"8255074d-8b65-409b-9c7d-59ef43c131c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_koreai-gep-legi-katasztrofa-adatrogzitok-lealltak-jeju-air","timestamp":"2025. január. 11. 10:35","title":"Négy perccel a légi katasztrófa előtt leálltak a dél-koreai gép adatrögzítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért felejtette el a világ olyan gyorsan? Ezekre a kérdésekre szolgál kimerítő válasszal a Szépművészeti Múzeum kiállítása.","shortLead":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért...","id":"20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476.jpg","index":0,"item":"32f61b1e-ed75-4db6-b8ab-c4ad530f9272","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","timestamp":"2025. január. 11. 17:00","title":"Bámulatos marketingfogásokkal lett világhírű az itthon legismertebb magyar festő – Munkácsy Mihály a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra kalcium bevitele a szervezetbe segíthet csökkenteni a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra...","id":"20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"b7a78ed4-8bdf-4aa9-946a-f8e15895af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","timestamp":"2025. január. 10. 20:03","title":"Kiderült valami a tejről, ezért lehet érdemes naponta inni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a.jpg","index":0,"item":"613a931e-f1b7-4512-9ea7-5c7991609a5e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Egy híres hangszer, egy népszerű romantikus hegedűverseny, és egy skizofrén szimfónia a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]