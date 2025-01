Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok magát a rendszert vette célba. ","shortLead":"Az Egyesült Államok magát a rendszert vette célba. ","id":"20250111_usa-rogan-szankciok-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"6520f1ab-08ce-4d22-8885-15a498b6b32e","keywords":null,"link":"/360/20250111_usa-rogan-szankciok-szemle","timestamp":"2025. január. 11. 09:00","title":"Deutsche Welle: Rogán pellengérre állítása erőteljes figyelmeztetés Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia bevetése jelenti majd a megoldást?","shortLead":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet...","id":"20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a.jpg","index":0,"item":"a1c86300-13db-431e-8cb9-4f7f53cf2bbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","timestamp":"2025. január. 11. 16:03","title":"Óriási kárt okoz Japánban a mangakalózkodás, most kitaláltak ellene egy 770 millió forintos trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","shortLead":"Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében a a 70 km/h-t is meghaladhatják a széllökések. ","id":"20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e1d4155-8d7e-4e77-8b51-04e0fcd7f5b4.jpg","index":0,"item":"d17a2c32-853e-4035-be27-61b2d24f069b","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_hungaromet-idojaras-szallokes-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 11. 12:33","title":"Az erős szél miatt figyelmeztetést adtak ki vasárnapra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes idejére, de a köztársasági elnök csak három napig tartózkodott a francia fővárosban. Magyar Péter most felvetette: a pénzt vissza kellene fizetnie az adófizetőknek. ","shortLead":"A HVG kiderítette: 228 millióba került tavaly Sulyok Tamásnak és delegációjának a párizsi szállása az olimpia teljes...","id":"20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf84e8da-1cd1-4e51-b804-4f5215d69630.jpg","index":0,"item":"96845dfd-0e98-443a-a3ab-2e02257b33d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_sulyok-tamas-parizsi-olimpia-szallas-magyar-peter-reakcio","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Elnök úr, ilyenkor nem kéne megszólalni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése kódolva van – a feltartóztathatatlan armageddon folyamatát vezeti le pillanatról pillanatra új könyvében az amerikai író-újságíró.","shortLead":"Az első nukleáris töltetet hordozó interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését követően a világ megsemmisülése...","id":"20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e6355ce-47e5-49a7-af56-74db09211fde.jpg","index":0,"item":"623cffcf-7cd7-4e39-803b-5036c5557235","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-annie-jacobsen-amerikai-iroujsagiro-interju","timestamp":"2025. január. 12. 13:30","title":"Annie Jacobsen: Nem számít, hogy kezdődik az atomháború, megsemmisüléssel végződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","shortLead":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","id":"20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b.jpg","index":0,"item":"f8edd410-c05e-4518-9675-44a06e964fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","timestamp":"2025. január. 12. 10:18","title":"Fidesz-eséllyel, Tisza Párt nélkül tartanak időközi választást Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","shortLead":"Lengyel meteorológusok nevezték el Charlynak az északról támadó ciklont, míg a Felix Olaszország fölött örvénylik.","id":"20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5513f9de-6c69-430f-9223-f7277d8fe100.jpg","index":0,"item":"071b0dce-8509-4a13-aa38-d8e6376b55b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ciklonok-Magyarorszag-idojaras-Charly-Felix-terkep","timestamp":"2025. január. 11. 16:41","title":"Ciklonok szorongatják Magyarországot, Charly és Felix közé ékelődtünk – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","shortLead":"A csillagászati árat többek közt az erősen limitált széria és a B csoportos ralis emlékek indokolják.","id":"20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a56116f3-7b39-4dee-88f3-87de73cd75e1.jpg","index":0,"item":"a952e1ac-da3c-479e-81e8-85717e9aa7e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250112_miert-kerul-300-millio-forintba-ez-a-40-eves-audi-sport-quattro","timestamp":"2025. január. 12. 07:21","title":"Miért kerül 300 millió forintba ez a 40 éves Audi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]