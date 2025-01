Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo nevű ébresztőóráját.","shortLead":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo...","id":"20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911.jpg","index":0,"item":"a4d4679e-f78a-46cf-afc6-6549c989de08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","timestamp":"2025. január. 14. 11:03","title":"Már csak párat kell aludni, és bárki megveheti a Nintendo ikonikus dallamait játszó vekkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak az űrből visszatérő rakétáról leváló darabok, így több járatuk nem tudott menetrend szerint felszállni a Sydney repülőtérről.","shortLead":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak...","id":"20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a.jpg","index":0,"item":"ca86e0c7-5d2c-43ae-a0a4-2d016799eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 08:34","title":"A SpaceX rakétáiból visszahulló törmelék akadályozza a repülőgépek felszállását Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","shortLead":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","id":"20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f.jpg","index":0,"item":"87af55e9-da82-4700-a45a-329989eeab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","timestamp":"2025. január. 14. 08:04","title":"Kölcsön vett egy autót, majd a rendőrök elől menekült egy tini Sümegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","shortLead":"Az Aston Martin Vantage Roadster kevesebb mint 7 másodperc alatt le tudja nyitni a tetejét.","id":"20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4294a3e-27a4-4d4f-bd01-ca937b95d3c3.jpg","index":0,"item":"5e825017-17f7-4073-ac3a-9250350261e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_rekordgyorsan-nyitja-tetejet-a-legujabb-gyonyoru-aston-martin-vantage-roadster-kabrio","timestamp":"2025. január. 15. 07:21","title":"Rekordgyorsan nyitja tetejét a legújabb gyönyörű Aston Martin kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el Nagy Márton, aki arról is beszélt, hogy a családok nagy részének sikerült visszaadni azt, amit elvitt tőlük az infláció.","shortLead":"A legjobb esetben is 0,6 százalékos lehet a 2024-es GDP-növekedés az eredetileg várt 4 százalék helyett – mondta el...","id":"20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d44b84fc-235a-462f-854d-66899bd5ba98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Nagy-Marton-allamadossag-valtozasok-adozas","timestamp":"2025. január. 14. 10:36","title":"Nagy Márton: Nőtt az államadósság, változások jönnek az adózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","shortLead":"Amerikai kutatók a korallokból vettek mintát, amikor egy műanyag zacskóval a bébi királyrákot is kiemelték a vízből.","id":"20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d287caf-fed5-4908-8e6b-de8173451346.jpg","index":0,"item":"f7ffc78a-f3bb-4266-9c6a-a2e9aaef05c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_bebi-kiralyrak-tengerbiologia-noaa-video","timestamp":"2025. január. 14. 20:03","title":"Mindenkit levesz a lábáról ez a bébi királyrák, amit a Mexikói-öbölben találtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","shortLead":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","id":"20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278.jpg","index":0,"item":"926997db-931f-4f49-af1d-4b0a77833d7f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","timestamp":"2025. január. 15. 14:37","title":"Mindent elveszített a lángokban, de a jegygyűrűjét megtalálta egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]