[{"available":true,"c_guid":"08738935-84ba-442e-aa8e-82bf66ba6731","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Szakmai stábbal bejegyezték azt az alapítványt, amelybe kiszervezi az állam a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök méltányossági kérelmeinek elbírálását. Ez csak a gyógyszereknél évi 18-20 ezer döntést jelent, közel 50 milliárd forint értékben.","shortLead":"Szakmai stábbal bejegyezték azt az alapítványt, amelybe kiszervezi az állam a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök...","id":"20250115_gyogyszerek-meltanyossagi-allami-tamogatas-alaptivany-batthyany-strattman-laszlo-elindult-tizmilliardok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08738935-84ba-442e-aa8e-82bf66ba6731.jpg","index":0,"item":"2f35a771-d776-4e16-a1a1-79a23c0c5c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_gyogyszerek-meltanyossagi-allami-tamogatas-alaptivany-batthyany-strattman-laszlo-elindult-tizmilliardok","timestamp":"2025. január. 15. 13:57","title":"Döcögve, de elindult az alapítvány, amely a gyógyszerek méltányossági állami támogatásáról, tízmilliárdokról dönt majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","shortLead":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","id":"20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"29f1a6ad-fd3d-4a67-95ef-3ee2a990328f","keywords":null,"link":"/sport/20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","timestamp":"2025. január. 15. 16:57","title":"A második meccsén sem nyert a Fradi Robbie Keane-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","shortLead":"Állítólag nagyvonalú végkielégítéssel bocsátják őket az útjukra. ","id":"20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901fffd-fe7e-49bb-8de0-57f6d67e7ec2.jpg","index":0,"item":"dfae71cc-adae-4a8d-902d-d43b6db392d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Komoly-leepitest-tervez-a-Meta-tobb-ezer-embernek-szunhet-meg-a-munkaja","timestamp":"2025. január. 15. 10:55","title":"Komoly leépítést tervez a Meta, több ezer embernek szűnhet meg a munkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","shortLead":"Az épület kapujára kihelyezett tájékoztató tábla szerint a munkálatokat október végére be is fejezhetik.","id":"20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a47a8dce-7327-4d1a-b9c7-c1bf23c06179.jpg","index":0,"item":"d03c4541-54fc-4cee-bfe3-30a28a389dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Szallodava-alakit-egy-belvarosi-muemlek-ingatlant-a-Tiborcz-kozeli-magantokealap-projektcege","timestamp":"2025. január. 15. 12:17","title":"Szállodává alakít egy belvárosi műemlék ingatlant a Tiborcz-közeli magántőkealap projektcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","shortLead":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","id":"20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"3e33baa3-ae86-48d3-b900-d882301f35b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 15. 10:27","title":"Február végén áll bíróság elé a kalandtáborban kisgyereket bántalmazó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem ebből fog meggazdagodni.","shortLead":"Nem ebből fog meggazdagodni.","id":"20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d335d5-3114-42aa-b3b1-1948406f7acb.jpg","index":0,"item":"452bf5f2-8607-4a62-a488-57276882abec","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-cegvilag-megbizas-orban-aroneknak-Orban-Viktor-szivarogtato-testvere-is-elnyert-egy-paksi-tendert","timestamp":"2025. január. 15. 06:15","title":"Orbán Viktor szivárogtató testvére is elnyert egy paksi tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin szervezet megegyezett a tűzszünetről. Ha minden jól megy, tartósabb fegyvernyugvás következhet, de kérdés, miért pont most sikerült tető alá hozni az alapjaiban közel egy éve kidolgozott alkut.","shortLead":"Elhallgathatnak a fegyverek a 15 hónapja tartó gázai háborúban, miután Izrael és a Hamász szélsőséges palesztin...","id":"20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a92fc8-8100-4b4f-984d-3bfd1ffb32e3.jpg","index":0,"item":"d0cc89e6-1a56-4294-9791-ba98fdb9d145","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_veget-erhet-a-gazai-haboru-a-tuzszuneti-megallapodassal","timestamp":"2025. január. 16. 14:38","title":"Véget érhet a gázai háború a tűzszüneti megállapodással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","shortLead":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. A 17. kiemeltet búcsúztatta.","id":"20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197.jpg","index":0,"item":"40022cc3-1abf-48be-923a-27f628a3aefd","keywords":null,"link":"/sport/20250116_marozsan-fabian-frances-tiafoe-tenisz-australian-open-tovabbjutas","timestamp":"2025. január. 16. 11:09","title":"Marozsán hatalmas, ötszettes csatában győzte le Tiafoe-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]