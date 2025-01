Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. Horvátországban decemberben 4,5 százalék volt az infláció.","shortLead":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és...","id":"20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42.jpg","index":0,"item":"ec9e9a28-d156-44c8-9833-eb2f6beb0e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","timestamp":"2025. január. 16. 19:04","title":"Horvátországban még mindig ársapkáznak, most újabb árucikkekre terjesztik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Eljátszottak az ötlettel. ","shortLead":"Eljátszottak az ötlettel. ","id":"20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/114db46c-a62e-4d0c-8f48-5203ed821e45.jpg","index":0,"item":"d38d9f13-0ef7-4680-8728-5cc2e7410652","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Igy-nezne-ki-Tesla-Model-3-a-Juniper-stilusaval","timestamp":"2025. január. 17. 20:20","title":"Így nézne ki a Tesla Model 3 a Juniper stílusával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa8c19c-1202-4cf2-93ab-7d09cef11d61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint egy 20 éves nő súlyos sérülést szenvedett a balesetben.","shortLead":"A hatóságok szerint egy 20 éves nő súlyos sérülést szenvedett a balesetben.","id":"20250116_belgrad-tuntetes-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efa8c19c-1202-4cf2-93ab-7d09cef11d61.jpg","index":0,"item":"70a65527-b446-4a3a-8f8e-ad2c843837e9","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_belgrad-tuntetes-gazolas","timestamp":"2025. január. 16. 16:57","title":"A kormány ellen tüntető diáktömegbe hajtott egy autó Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","id":"20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"4b1fd224-981a-400c-9b9c-c0b68bd2ae9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","timestamp":"2025. január. 16. 17:58","title":"„Egy formálódó lírai életmű első jelentős állomása” – Ungár Péter verseskötetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mielőtt legközelebb repülőre száll, olvassa el ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Mielőtt legközelebb repülőre száll, olvassa el ezeket a tanácsokat.","id":"20250117_repulogep-baleset-tuleles-technikak-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18845c15-2b05-4f4b-890e-63fdb958721a.jpg","index":0,"item":"5037b1b3-9bc2-448d-a7ef-5d05cbf1c380","keywords":null,"link":"/elet/20250117_repulogep-baleset-tuleles-technikak-modszerek-tippek","timestamp":"2025. január. 17. 04:31","title":"Hogyan lehet túlélni egy repülőgép-balesetet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban. Így is túlszárnyalták azért az eredeti célt, mivel tavaly nyáron megemelték a keretet.","shortLead":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban...","id":"20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0fd9bdff-a596-4ad9-92ae-c24c72c8a269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","timestamp":"2025. január. 17. 08:46","title":"Kifutott a legutolsó csak napelemes pályázat, és nem merült ki a megemelt keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak a legújabb részlet.","shortLead":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak...","id":"20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545.jpg","index":0,"item":"0ebd9147-0d81-48f6-a853-ddc82d11e81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","timestamp":"2025. január. 17. 11:20","title":"60 millió eurós bírságról jött az újabb fizetési felszólítás a kormánynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]