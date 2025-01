Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","shortLead":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","id":"20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f.jpg","index":0,"item":"f1b94cf3-3fc9-42cf-8422-7d9134039d77","keywords":null,"link":"/sport/20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","timestamp":"2025. január. 17. 11:04","title":"Ciprusról a Debrecenhez igazolt a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ivóvízszolgáltató szerint csak lokális probklémáról van szó, a polgármester nem javasolja senkinek, hogy igyon a vízből.","shortLead":"Az ivóvízszolgáltató szerint csak lokális probklémáról van szó, a polgármester nem javasolja senkinek, hogy igyon...","id":"20250118_Larvak-es-kukacok-vannak-az-ivovizben-Pilisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"8516c36d-4cf6-47b3-99bd-7d1fdee0a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Larvak-es-kukacok-vannak-az-ivovizben-Pilisen","timestamp":"2025. január. 18. 10:55","title":"Lárvák és kukacok vannak az ivóvízben Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7056c0f1-bd0b-4845-8d60-4dab201e6afa","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Egy apró mag a legnépszerűbb fűszer volt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki, vallások hódoltak erejének. Ma elképzelhetetlen egy kolbász vagy egy virsli nélküle, a franciák pedig letargiába estek, amikor eltűnt a boltokból. És állítólag pofonegyszerű elkészíteni otthon is. Sorozatunkban ezt teszteltük.","shortLead":"Egy apró mag a legnépszerűbb fűszer volt, gyógyító erőt tulajdonítottak neki, vallások hódoltak erejének. Ma...","id":"20250117_mustar-hazilag-ipari-elelmiszer-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7056c0f1-bd0b-4845-8d60-4dab201e6afa.jpg","index":0,"item":"48feb522-c6a4-4a57-8f0e-505d91e4fb1f","keywords":null,"link":"/360/20250117_mustar-hazilag-ipari-elelmiszer-otthon","timestamp":"2025. január. 17. 20:00","title":"Kicsi a mustár, de még a holtakat is feléleszti? Mustárt kevertünk, máris jobban érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","shortLead":"Az üzletember azt mondta, nem követett el bűncselekményt, és nem is tudja, hogy kerül a bíróság elé.","id":"20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba0c2da5-bf40-47a8-a553-01b0a406f76c.jpg","index":0,"item":"5c680646-49c8-4929-9936-fe66fc43224f","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_nobilis-kristof-tagadja-bunosseget-agrarminiszterium-birosag","timestamp":"2025. január. 17. 18:12","title":"Nobilis Kristóf tagadja bűnösségét az agrárminisztériumi visszaélés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel korábban. Ettől függetlenül esetenként igencsak hasznos lehet, ráadásul van egy kevéssé ismert oldala is.","shortLead":"A tűzőgép egy igen elterjedt irodai kellék, bár a digitalizálódó világban már nincs akkora jelentősége, mint évekkel...","id":"20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00fd7f97-11d9-4681-908b-93b1381dd479.jpg","index":0,"item":"388df1a4-4113-4859-820d-0152543164cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_ketfelekeppen-tud-kapcsozni-a-legtobb-tuzogep","timestamp":"2025. január. 17. 16:03","title":"Mindenki használja, senki nem tudja: a tűzőgépének van egy titkos funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindketten büntetett előéletűek.","shortLead":"Mindketten büntetett előéletűek.","id":"20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e.jpg","index":0,"item":"b0c2a80a-c4a3-4c1e-9481-5eabd5577e52","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","timestamp":"2025. január. 17. 10:11","title":"Agyba-főbe verte egymást két férfi a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7c009f-d952-4788-8368-46bc2915efe7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csatár közel tízéves szerződést írt alá.","shortLead":"A csatár közel tízéves szerződést írt alá.","id":"20250117_erling-haaland-szerzodes-hosszabbitas-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7c009f-d952-4788-8368-46bc2915efe7.jpg","index":0,"item":"e2f61c0c-8d19-431a-9816-a28303adbd49","keywords":null,"link":"/sport/20250117_erling-haaland-szerzodes-hosszabbitas-premier-league","timestamp":"2025. január. 17. 11:30","title":"Haaland 2034-ig hosszabbított a Manchester Citynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]