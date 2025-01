Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","shortLead":"Üzletpolitikájuk olyan, hogy ne kelljen külső tőkére támaszkodniuk. Szerzőiknek a legmagasabb jogdíjakat ígérik.","id":"20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"595d8e79-5280-476a-9036-9f3e635cb4f0","keywords":null,"link":"/360/20250116_Empyreum-Kiado-Megveto-Kiado-Puzser-Robert-Frank-Robin-Zarand-Peter","timestamp":"2025. január. 16. 06:15","title":"Empyreum és Megvető: egyszerre két kiadóval lép ki a könyv-, illetve a társasjátékpiacra Puzsér Róbert és üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","shortLead":"A rendőrség nyomoz, az egyik szemtanú szerint azonban mindenki tette a dolgát.","id":"20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2a4101d-979d-40ff-947c-4aa4b4beaf86.jpg","index":0,"item":"03a57c16-760b-4819-a418-a8832ea03615","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_trolibusz-vezeto-biciklis-cserbenhagyas","timestamp":"2025. január. 15. 17:31","title":"Lábtörést szenvedett egy bringás, a trolivezető megnézte, majd tovább ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni, hogy saját magát számolja fel – de ez még nem jelenti azt, hogy végleg vége a fenyegetésnek.","shortLead":"Fogást talált az FBI egy olyan kártevőn, ami csak Amerikában eszközök ezrein volt jelen. Végül sikerült elérni...","id":"20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e66189a7-fb3c-401e-96f0-6f2edff7fb71.jpg","index":0,"item":"587588ef-3a11-47a1-88bf-264b5ad10eb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_fbi-plugx-szamitogepes-kartevo-felszamolas-onmaga-torlese","timestamp":"2025. január. 15. 15:03","title":"Kiadta a parancsot az FBI, mire több ezer eszközről törölte magát egy veszélyes kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","shortLead":"A lengyel Piast Gliwicétől szenvedett vereséget felkészülési meccsen a Ferencváros.","id":"20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"29f1a6ad-fd3d-4a67-95ef-3ee2a990328f","keywords":null,"link":"/sport/20250115_ferencvaros-edzomeccs-Robbie-Keane-vereseg","timestamp":"2025. január. 15. 16:57","title":"A második meccsén sem nyert a Fradi Robbie Keane-nel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908061df-23ec-4aa0-ba46-c8b9ff5708c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszter szerint nem Rogánnak, hanem a kormánynak és Orbánnak címezték a tiltást, amit még Trump alatt vetettek fel először. Meglátása szerint a magyar külpolitika iránya már megváltoztathatatlan ezzel a kormánnyal, és Trumpnál csak az a biztos, hogy kiszámíthatatlan.","shortLead":"A volt külügyminiszter szerint nem Rogánnak, hanem a kormánynak és Orbánnak címezték a tiltást, amit még Trump alatt...","id":"20250115_Jeszenszky-Geza-Rogan-szankcionalasarol-Orbannak-valasztania-kell-az-orosz-kinai-kapcsolatok-es-Trump-baratsaga-kozt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/908061df-23ec-4aa0-ba46-c8b9ff5708c5.jpg","index":0,"item":"7a83e5d1-ffd5-41c0-a60b-cf8fc5a786e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Jeszenszky-Geza-Rogan-szankcionalasarol-Orbannak-valasztania-kell-az-orosz-kinai-kapcsolatok-es-Trump-baratsaga-kozt","timestamp":"2025. január. 15. 17:25","title":"Jeszenszky Géza Rogán szankcionálásáról: Orbánnak választania kell az orosz–kínai kapcsolatok és Trump barátsága között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","shortLead":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","id":"20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67.jpg","index":0,"item":"ca8153a6-ce58-4a7f-882b-6932efa8e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","timestamp":"2025. január. 17. 13:05","title":"Hitelből akadálymentesítené a 2-es metrót Karácsony, de ehhez a kormány engedélye is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0747b92-bd74-4302-97d4-520c4dca5b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang szerint ennek nyomán csökkenhet a gimnáziumi férőhelyek száma, így több tanuló akarata ellenére is a szakképzésbe szorulhat.","shortLead":"A Szülői Hang szerint ennek nyomán csökkenhet a gimnáziumi férőhelyek száma, így több tanuló akarata ellenére is...","id":"20250116_gimnazium-felveteli-tankerulet-pontszam-kozponti-irasbeli-felveteli-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0747b92-bd74-4302-97d4-520c4dca5b4d.jpg","index":0,"item":"4f8c3119-066e-4c62-937c-4e4c3f0311ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_gimnazium-felveteli-tankerulet-pontszam-kozponti-irasbeli-felveteli-diakok","timestamp":"2025. január. 16. 07:41","title":"Nem kötelező, több gimnázium mégis akként alkalmazza a tankerületi ajánlást a felvételiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle.","shortLead":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat...","id":"20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4.jpg","index":0,"item":"af9461a4-5868-4171-9092-34adbd3e19d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","timestamp":"2025. január. 16. 12:03","title":"12 évig fejlesztették, most sikerült elindítani – Mit kell tudni Jeff Bezos rakétájáról, ami a SpaceX nagy riválisa lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]