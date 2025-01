Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett a kéttalálatosnak.","shortLead":"Minden számot senkinek sem sikerült eltalálnia a harmadik játékhéten, de egy megyeszékhelynyi ember örülhetett...","id":"20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4c79ee-a72c-4d51-9d6d-3e0af1eb9313.jpg","index":0,"item":"c3890fd3-ed7b-4c4d-ab48-6dfe09fe3905","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Ezzel-az-ot-szammal-lehetett-milliardokat-nyerni-a-lotton","timestamp":"2025. január. 18. 20:05","title":"Ezzel az öt számmal lehetett milliárdokat nyerni a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják környezetünket, sőt már szervezetünket is a mikroműanyagok. Sokszor meglepően nagy koncentrációban jelennek meg hazai vizeinkben, a szakértők aprólékosabb szennyvíztisztítást, nagyobb odafigyelést és egységes mérést szorgalmaznak, ami még a jövő zenéje. Addig maradnak a folyótakarítási akciók, amelyekből minden korábbinál többet szerveztek tavaly. Mind a műanyaggyártásnál, mind a folyótakarításnál kulcskérdés, hogy a forrásnál kellene kezdeni a munkát.","shortLead":"Halogatják a megállapodást a műanyagok visszaszorításáról az ENSZ tagállamai, miközben egyre inkább átjárják...","id":"20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4baeea98-cd11-4e4b-8794-e759e2fadcc1.jpg","index":0,"item":"aee041ed-8617-42aa-a9b3-0fb22ef8d3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_mikromuanyag-muanyag-folyo-viz-tisza-folyotisztitas-muanyaggyujtes-pet-kupa-magosfa-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 20:00","title":"Szorgosan szedegetjük a folyókból, de sok állam nem akarja elengedni a műanyagokat, amelyek szép lassan az agyunkra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar miatt. Mivel pénteken borús, hideg, szélcsendes nap volt a nap- és szélerőművek termelése sem volt kiemelkedő.","shortLead":"A magyar áramellátásban az import részaránya pénteken megközelítette az ötven százalékot az erőműben fellépő üzemzavar...","id":"20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"5fb7102a-0cab-442f-9e9d-adf7ed9fd678","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Uzemzavar-miatt-majdnem-fel-napra-kiesett-a-Matrai-Eromu-a-villamosenergia-termelesbol","timestamp":"2025. január. 18. 17:43","title":"Üzemzavar miatt majdnem fél napra kiesett a Mátrai Erőmű a villamosenergia-termelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","shortLead":"Mindhárom nő 2023. október 7. óta volt a Hamász fogságában a Gázai övezetben.","id":"20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816d18c5-ea1b-4ec8-8ab4-60cf1dcc780c.jpg","index":0,"item":"79bcf9e2-0df3-46ea-9273-8f576f63d329","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszcsere","timestamp":"2025. január. 19. 16:40","title":"Átadta a Hamász az első három izraeli túszt, akik a túszalku nyomán szabadultak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"elet","description":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja tartani. Erre jön Majka, és a gazdagságot megéneklő hagyományra csatlakozva üzeni, hogy a politika megveti és kineveti az embereket. ","shortLead":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja...","id":"20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"f7ae52f6-5083-4876-a817-477e8cfa9637","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","timestamp":"2025. január. 19. 12:05","title":"Majka épp ott találja el a kormányt, ahol az a legjobban fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c72008-6786-4e1a-8154-b6f754579aa6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A negyedikeseké kifejezetten könnyű volt, a hatodikosoké és a nyolcadikosoké közepesen nehéz – így foglalható össze a matektanár véleménye a középiskolai felvételi tesztről.","shortLead":"A negyedikeseké kifejezetten könnyű volt, a hatodikosoké és a nyolcadikosoké közepesen nehéz – így foglalható össze...","id":"20250118_A-matematika-felveteliben-nem-a-matek-hanem-a-szovegertes-okozhatott-gondot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c72008-6786-4e1a-8154-b6f754579aa6.jpg","index":0,"item":"eb2236de-4e25-4cdd-a84d-441aff27b7f6","keywords":null,"link":"/elet/20250118_A-matematika-felveteliben-nem-a-matek-hanem-a-szovegertes-okozhatott-gondot","timestamp":"2025. január. 18. 17:27","title":"A matematika felvételiben nem a matek, hanem a szövegértés okozhatott gondot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát csapta le.","shortLead":"Bár Majka új, politikai felhangú klipjének a pozitív szereplője még hasonlít is Magyar Péterre, ő nem ezt a labdát...","id":"20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"f3150094-b88a-4977-99f4-276a870a8bf7","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Magyar-Peter-ovatosan-rarepult-a-Majka-klipre-kerdest-intezett-Bindzsisztan-urahoz","timestamp":"2025. január. 19. 17:26","title":"Magyar Péter óvatosan rárepült a Majka-klipre és megmutatta, hogy Orbán számára már nincs jó választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]