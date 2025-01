Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","shortLead":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","id":"20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"12fbeb4b-d058-4210-8809-f5141b761179","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","timestamp":"2025. január. 20. 11:04","title":"Szájer elárulta, miért az ablakon keresztül menekült el a brüsszeli melegpartiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna. Az utazással együtt praktikusan 24 órás fővárosi szolgálatba minden ápolót és sofőrt be kellene forgatni.","shortLead":"Minden régiónak minden nap négy mentőegységet kellene fölküldenie Budapestre, ahol így 25-30 plusz egység dolgozna...","id":"20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"179c9c32-824d-43a5-a910-eae6b69f5475","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Kotelezo-allando-rotacios-budapesti-szolgalat-johet-a-videki-mentosoknek","timestamp":"2025. január. 19. 12:44","title":"Kötelező, állandó, rotációs budapesti szolgálat jöhet a vidéki mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták. ","id":"20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"6eab740c-f2b7-4091-ad3a-bc76db3cfb60","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Fia-olhette-meg-a-82-eves-ferfit-Ujbudan","timestamp":"2025. január. 18. 15:14","title":"Fia ölhette meg a 82 éves férfit Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","shortLead":"Klemens Haselsteiner vezérigazgató haláláról saját oldalán tett közzé közleményt a cég.","id":"20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c27bc2a-0f63-4dff-809a-a8cf1df88200.jpg","index":0,"item":"9c9d63e9-aecc-4ff8-bd0b-5fea586a3b82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_Aneurizmaverzes-okozta-a-44-eves-Strabag-vezerigazgato-halalat","timestamp":"2025. január. 18. 21:42","title":"44 évesen meghalt a Strabag vezérigazgatója, aneurizmavérzés okozta a halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3","c_author":"HVG - Nyüzsi","category":"elet","description":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja tartani. Erre jön Majka, és a gazdagságot megéneklő hagyományra csatlakozva üzeni, hogy a politika megveti és kineveti az embereket. ","shortLead":"Nemrég igazolta le Curtist a NER, de Mága Zoltánnal meg Kis Grófóval a mulatós zenét is teljes kontroll alatt akarja...","id":"20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b11e90-eb4b-49da-be41-75cfaa1c8de3.jpg","index":0,"item":"f7ae52f6-5083-4876-a817-477e8cfa9637","keywords":null,"link":"/elet/20250119_Majka-Csurran-cseppen-video-klip-youtube-kormany-korrupcio","timestamp":"2025. január. 19. 12:05","title":"Majka épp ott találja el a kormányt, ahol az a legjobban fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél, hogy legyen néhány közös sikerük is. Alig fél évvel ezelőtt Novak Djokovic a világ tetején érezhette magát friss olimpiai bajnokként, Andy Murray pedig a visszavonulását jelentette be Párizsban. Eszében sem volt, hogy edző legyen, most mégis az a Djokovic kérte fel, akitől négy melbourne-i döntőben is kikapott. Murray tudja, hogyan kell legyőzni a fiatal trónkövetelőket, és a 37 éves szerb bajnoknak most pont erre van szüksége. ","shortLead":"Ketten együtt összesen összesen 27 Grand Slam-trófeán és három olimpiai bajnoki címen osztoznak, de most az a cél...","id":"20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0a5cd1-abc1-446f-9e55-babca8126ea4.jpg","index":0,"item":"02bf0c8d-6865-4c59-9f8f-d24e71cd2292","keywords":null,"link":"/elet/20250118_novak-djokovic-andy-murray-tenisz-australian-open-grand-slam-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 15:30","title":"Djokovic és Murray, a furcsa pár: „Nem baj, ha rajtam vezeti le a feszültséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel a területi igényeivel, de valós amerikai hatalmi érdekeket fogalmaz meg a maga nyers módján.","shortLead":"Fizikailag is naggyá tenné az USA-t a hétfőn hivatalba lépő Donald Trump, aki régi idők imperializmusát idézi fel...","id":"20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01ea498b-cf5e-4481-8ac8-79472f8fba42.jpg","index":0,"item":"e1ec8f2c-6f03-4d2d-96e0-22a22f836fc9","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-birodalmi-tepegeto-jon-trump-amerikai-imperializmus-hatalmi-erdekek-gronland","timestamp":"2025. január. 20. 07:00","title":"Grönland már tudja, hogy nem ismer országhatárokat a birodalmi álmokat szövögető Trump képzelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga formálhatta 98 életéve alatt. A bécsi Albertina múzeum kiállítása Marc Chagall szentélye.","shortLead":"A modern képzőművészet valamennyi jelentős stílusa tündöklésének részese volt, sőt: a legjelentősebbeket maga...","id":"20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ebdb73a-8323-4381-8167-f39018643b56.jpg","index":0,"item":"be50cda4-380b-47d6-949f-2ef2e922c8c4","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-kiserleti-oroklet-marc-chagall_kiallitas-albertina","timestamp":"2025. január. 19. 13:30","title":"Út a gyönyör labirintusába – Chagall a bécsi Albertinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]