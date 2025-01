Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem akármilyen művészeknek” tartja őket. ","shortLead":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem...","id":"20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"7370bae2-9293-4f50-b0ab-90430900e34c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 20. 12:51","title":"Hobo: Olyat is mondtak rám, hogy fasiszta színházban játszom, és kérdezték, nem félek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","shortLead":"Köztük az 1940-ben elhunyt polgárjogi vezetőnek, Marcus Garveynek.","id":"20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6913a872-b703-44a4-9996-24fac103693c.jpg","index":0,"item":"801d2084-b30c-4927-8e34-392fa7acd8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_egyesult-allamok-joe-biden-elnoki-kegyelem","timestamp":"2025. január. 19. 17:41","title":"Öt embernek adott kegyelmet a távozó Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","shortLead":"Nem sokkal az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását tervező Donald Trump visszatérése előtt.","id":"20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9544399d-6549-47ed-aebf-74ee707cc5ef.jpg","index":0,"item":"42a8bd17-beea-4364-938f-827448a85c81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. január. 20. 14:54","title":"Minden USA-ban élő honfitársának védelmet ígért Mexikó elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek minősítette Donald Trumpot, akit ez nem akadályoz meg abban, hogy elnök legyen.","shortLead":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek...","id":"20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d.jpg","index":0,"item":"8b480888-77d2-4a02-a2cc-77ce7f04a411","keywords":null,"link":"/360/20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","timestamp":"2025. január. 20. 07:10","title":"Jogi értelemben bűnöző, az alkotmány alapján elnök, a politikában győztes Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre tett ígéretet, többek között az illegális bevándorlás megállítására, a transzneműek jogainak csorbítására és titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.","shortLead":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"f68e740c-240b-4d1b-96dc-a50101b400d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. január. 20. 06:08","title":"Donald Trump bekezdene: elnöki rendeletek sorát ígérte be első hivatali napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1827216-0c7e-4f26-8c4a-3067a99fb32a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Királycsináló, kiszámíthatatlan, rejtélyes – mondják Tayyip Erdogan elnök ultranacionalista megmentőjére, Devlet Bahcelire, aki békét akar a kurdokkal.","shortLead":"Királycsináló, kiszámíthatatlan, rejtélyes – mondják Tayyip Erdogan elnök ultranacionalista megmentőjére, Devlet...","id":"20250119_hvg-devlet-bahceli-kontur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1827216-0c7e-4f26-8c4a-3067a99fb32a.jpg","index":0,"item":"b751fc2a-58df-4604-b706-01320eca2c6b","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-devlet-bahceli-kontur","timestamp":"2025. január. 19. 08:45","title":"Terrorszervezetet alapított, megmentette Erdogant, most pedig békülne a kurdokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként elengedni tervezett túszok nevével.","shortLead":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként...","id":"20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b.jpg","index":0,"item":"6fa671b5-a1af-424f-a303-fa3a25e4c3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 19. 08:39","title":"Gázában 10 óra 15 perckor elkezdődött a tűzszünet, miután a Hamász közölte, kiket enged elsőként szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány szociális bérlakás programot is indítana.","shortLead":"A legkeményebb intézkedés egy, az unión kívüli lakásvásárlókat terhelő 100 százalékos különadó lenne. A kormány...","id":"20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1.jpg","index":0,"item":"4d486c9b-1fc3-4db8-959a-09d74b246785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_A-spanyolok-kemenyebben-nyulnanak-a-lakhatasi-valsaghoz-mint-Nagy-Marton","timestamp":"2025. január. 19. 10:08","title":"A spanyolok keményebben nyúlnának a lakhatási válsághoz, mint Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]