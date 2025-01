Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró bemetszésre, valamint egy endoszkópra volt szükség.","shortLead":"Egy 40 éves nő volt az első, akinek a koponyája felnyitása nélkül távolították el az agydaganatát – ehhez csak egy apró...","id":"20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cbd0afa-64bb-493d-9c08-e91429fe1cd5.jpg","index":0,"item":"a09576b4-b656-4d81-8df3-87357c3dd976","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_agydaganat-eltavolitas-szemen-keresztul-endoszkop-operacio","timestamp":"2025. január. 22. 18:03","title":"Történelmi beavatkozás: a szemén keresztül távolították el egy nő agydaganatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban adná.","shortLead":"Amit a magyar állam 50,9 milliárd forintért adna el egy arab befektetői csoportnak, azt Budapestnek már jóval drágábban...","id":"20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"5a3897ba-ce4c-434d-a2a5-e2ffae89dc49","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Lazar-Karacsony-5-ezer-milliard-Rakosrendezo","timestamp":"2025. január. 21. 17:56","title":"Lázár üzent Karácsonynak: 5 ezer milliárdért viheti a főváros Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva a Kurszki területre betörő ukránok ellen küldte harcolni az észak-koreai csapatokat.","shortLead":"Moszkva a Kurszki területre betörő ukránok ellen küldte harcolni az észak-koreai csapatokat.","id":"20250122_orosz-ukran-haboru-meghalt-eszak-koreai-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"7a5bf527-37d8-453a-97b0-470f4a3c2d16","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_orosz-ukran-haboru-meghalt-eszak-koreai-katonak","timestamp":"2025. január. 22. 19:33","title":"Már ezer észak-koreai katona halt meg az oroszok oldalán harcolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","shortLead":"A Hogyan tudnék élni nélküled? hat hét után lépte túl az 500 ezres határt.","id":"20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7433fe17-3fa9-4db8-afac-e6d8695c6995.jpg","index":0,"item":"495951f6-03e5-480d-bf49-94d8d5e13514","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Felmillios-nezoszam-folott-a-Demjen-film","timestamp":"2025. január. 23. 10:34","title":"Félmilliós nézőszám fölött a Demjén-film is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz termékekre, amennyiben Putyin nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.","shortLead":"Ismét az orosz elnököt fenyegette az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke: magas vámot vezet be az orosz...","id":"20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"1352d468-73c7-48e3-89a2-7e6861320fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Trump-uzent-Putyinnak-Megtehetjuk-ezt-a-konnyu-vagy-a-nehez-modon-szankcio-haboru-orosz-ukran-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 19:14","title":"Trump üzent Putyinnak: „Csinálhatjuk ezt a könnyebb vagy a nehezebb módon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen a demokrácia visszaszorulása. Bár az igaz, hogy Trump megtestesít mindent, amiben a Soros család nem hisz – mondta a Financial Timesnak.","shortLead":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen...","id":"20250122_alex-soros-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903.jpg","index":0,"item":"c0ea7d7e-f020-43be-a90c-91bd760785de","keywords":null,"link":"/360/20250122_alex-soros-financial-times","timestamp":"2025. január. 22. 16:33","title":"Alex Soros: Trump csapata terrorizál, védekezni kell ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","shortLead":"Nincs még meg a jó válasz az elektromos Type R kérdésre. ","id":"20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddb9294-6ccf-4eee-8d84-b274751f46ba.jpg","index":0,"item":"78fe0d4c-3e2e-4009-9140-25ad71ed5127","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_Probalkozik-a-Honda-az-elektromos-Civc-Type-R-rel-de-szerintuk-sem-konnyu-a-feladat","timestamp":"2025. január. 22. 08:44","title":"Próbálkozik a Honda az elektromos Civic Type R-rel, de szerintük sem könnyű a feladat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami akadályokat állíthat az útba.","shortLead":"A túszok elengedése feletti öröm aligha lesz tartós. Izrael folytathatja a háborút, a Hamász pedig újra toboroz, ami...","id":"20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4209bc64-9929-480b-b835-313a6d1bf9c7.jpg","index":0,"item":"c5e68d50-1109-4e1c-83b4-2f1e975f608e","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-elso-fazis-gazai-tuzszunet-hamasz-","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Aligha lesz tartós béke az izraeli tűzszünetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]