Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd186b-f292-434e-9676-309d33957e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG olvasói arról számoltak be, hogy két robbanást hallottak, mielőtt észrevették, hogy a közelben lévő lakás lángol. A helyszínre tűzoltók és mentők is érkeztek.","shortLead":"A HVG olvasói arról számoltak be, hogy két robbanást hallottak, mielőtt észrevették, hogy a közelben lévő lakás lángol...","id":"20250124_robbanas-tuz-ix-kerulet-lakas-tuzoltok-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcd186b-f292-434e-9676-309d33957e5b.jpg","index":0,"item":"57e60903-0b60-4d33-af7d-249e90b110a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_robbanas-tuz-ix-kerulet-lakas-tuzoltok-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. január. 24. 15:41","title":"Lángolt egy lakás a IX. kerületben, robbanás történhetett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét, a főpolgármester pedig a minisztertől kér tájékoztatást, hogy miért nevezett ki a társulat által nem támogatott igazgatót.","shortLead":"A Kolibri Színház társulata nyílt levelet írt, a Tisza Párt a fővárosi közgyűlés elé viszi a Kolibri színház ügyét...","id":"20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d62c032f-7d80-48c6-bce0-497723dac2ee.jpg","index":0,"item":"683eef43-34bc-4182-aae2-7057a406ad46","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Karacsony-Gergely-tajekoztatast-ker-a-minisztertol-a-Kolibri-Szinhaz-ugyeben","timestamp":"2025. január. 23. 16:51","title":"Karácsony Gergely tájékoztatást kér a minisztertől a Kolibri Színház ügyében, a társulat nyílt levélben tiltakozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","shortLead":"Sokszor tesztvezetés után elfelejtették visszavinni a kocsit. ","id":"20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c5e1554-42c6-4c9f-9ecf-72942a82003c.jpg","index":0,"item":"288ba744-47a4-4819-8c38-dd51029e65a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_Eliteltek-negy-amerikait-akik-45-milliard-forint-ertekben-loptak-luxusautokat","timestamp":"2025. január. 24. 20:20","title":"Elítéltek négy amerikait, akik 4,5 milliárd forint értékben loptak luxusautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra időzíteni az étkezéseket, mert akkor a szervezet képes alaposabban feldolgozni a táplálékot. A felfedezés sokak számára jelenthet segítséget a fogyásban.","shortLead":"Spanyol kutatók vizsgálta arra jutott, hogy az időszakos böjtölés során érdemes a nap első felére, minél korábbra...","id":"20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"b513b956-5512-45af-ab1c-667af9d54ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_idoszakos-bojtoles-fogyokura-egeszseg","timestamp":"2025. január. 24. 08:03","title":"Csak most derült ki valami a fogyásról: ha betartja, az segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós finanszírozásának lehetőségét. Tudósításunkban tévesen azt írtuk, hogy a fideszes felszólaló 10 milliárd eurós magyar költséggel számol, valóságban azonban csak kétmilliárd eurót említett László András képviselő.","shortLead":"Pénteken beszámoltunk arról, hogy az Európai Parlamentben tárgyalták az uniós külső határok védelmének uniós...","id":"20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"0c0a24c8-0d13-4b81-998c-2e17a3fb673a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250125_europai_parlament_migracio_hatarvedelem_fidesz_kerites","timestamp":"2025. január. 25. 12:41","title":"Nem tízmilliárd, hanem kétmilliárd euró határvédelmi költség megtérítését kéri a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","shortLead":"A vadonatúj Cadillac Lyriq-V SUV még az amerikai gyártó kompresszoros V8-as sportszedánját is legyorsulja.","id":"20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3176366c-4f00-4c1a-ba3e-cdb32c13937a.jpg","index":0,"item":"eb2e836c-30a6-47a6-9774-6960b6f4c10b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_rekordgyorsan-katapultal-a-legujabb-villany-cadillac-lyriq-v","timestamp":"2025. január. 24. 07:59","title":"Rekordgyorsan katapultál a legújabb villany Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","shortLead":" Egy szabálytanul előző autós gázolta halálra Sara Piffert.","id":"20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae72353f-6da5-4cd4-9ad0-ec4228b801b4.jpg","index":0,"item":"842ea4bd-48e4-4693-ac8d-7d5145848fc5","keywords":null,"link":"/sport/20250125_Edzes-kozben-halalra-gazoltak-az-olasz-kerekparost","timestamp":"2025. január. 25. 15:25","title":"Edzés közben halálra gázolták az olasz kerékpárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]