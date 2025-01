Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","shortLead":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","id":"20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5.jpg","index":0,"item":"ba129609-b543-4aea-ba91-0dcaf9fda8e0","keywords":null,"link":"/elet/20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 12:17","title":"Csurran, cseppen: Nagy Feró nem hiszi, hogy Majka a lelke mélyén RTL-es lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon? Tényleg indulatszauna a tömegközlekedés és mi lehet tenni, ha egy trolivezető párbajra hív minket? A Duma Aktuál csapata megosztotta, milyen sztorikkal gazdagodtak a fővárosban utazva annak apropóján, hogy Vitézy Dávid javaslatát elfogadva idén januárban elindult a BKK rendészete, amely Budapest közlekedésének biztonságáért felelős.","shortLead":"Hogyan boldogul egy könyvtár szakos a BKK-rendészet tagjaként? Jó, ha életvezetési tanácsokkal segítünk utastársainkon...","id":"20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb70db48-febc-4235-bc5f-38522587897c.jpg","index":0,"item":"8b4a05a3-022b-406d-ba1b-ef535b2cfcbd","keywords":null,"link":"/360/20250125_duma-aktual-bkk-fori-rendeszet","timestamp":"2025. január. 25. 19:00","title":"Duma Aktuál: Józsi, bunyó van a villamoson!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott egy klinikáról, megkeresztelte majd eltemette őket.","shortLead":"Az Egyesült Államok újdonsült elnöke nem tétovázott. Az aktivisták között olyan is van, aki halott magzatokat lopott...","id":"20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d738a92-5b16-4104-9309-a4442d6a03ee.jpg","index":0,"item":"d6ed046e-7731-4d8e-8e4b-565b519e381e","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_Kozel-ket-tucat-abortuszellenes-aktivistanak-adott-kegyelmet-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 24. 21:46","title":"Közel két tucat abortuszellenes aktivistának adott kegyelmet Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","shortLead":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","id":"20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d.jpg","index":0,"item":"1535bfe7-d049-40b4-aff8-1c12c0c163b5","keywords":null,"link":"/sport/20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","timestamp":"2025. január. 26. 13:11","title":"Megvédte a címét Jannik Sinner Melbourne-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk például a Meta nemrégiben megszüntetett amerikai tényellenőrzési gyakorlatára. Legutóbb pedig a Google döntött úgy, nem fogja betartani az Európai Unió ezzel kapcsolatos kódexét.","shortLead":"Bár a tények makacs dolgok, úgy tűnik, hogy az ellenőrzésük nem tetszik annyira a nagy techvállalatoknak, gondoljunk...","id":"20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"9fb5b8bf-2142-45c1-b282-97d41ed8a1fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250126_europai-unio-tenyellenorzesi-kodex-google-elutasitas","timestamp":"2025. január. 26. 10:03","title":"Bekeményít a Google: határozott nemet mond az európai tényellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ez a döntés pusztán diplomáciai lábjegyzetnek tűnhet, de ennél sokkal fontosabb, írja publicisztikájában Sam Raus.","shortLead":"Ez a döntés pusztán diplomáciai lábjegyzetnek tűnhet, de ennél sokkal fontosabb, írja publicisztikájában Sam Raus.","id":"20250125_The-Hill-velemeny-Trump-USA-kulpolitika-budapesti-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd2335cd-d7d1-428f-8631-887d0990cb4b.jpg","index":0,"item":"91346c69-9254-4e5a-b15f-3cac134ac7fd","keywords":null,"link":"/360/20250125_The-Hill-velemeny-Trump-USA-kulpolitika-budapesti-nagykovet","timestamp":"2025. január. 25. 09:00","title":"The Hill-vélemény: Mindent elárul az USA követendő külpolitikájáról, hogy ki lesz Trump budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]