Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d6f7a2b-9a9c-4699-9a3a-58277a8a9189","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A megemelt vámok az infláció felpörgetésével elsősorban a fogyasztókat terhelik meg – figyelmeztetett a német autóipari szövetség vezetője.","shortLead":"A megemelt vámok az infláció felpörgetésével elsősorban a fogyasztókat terhelik meg – figyelmeztetett a német autóipari...","id":"20250126_nemet-autoipar-autogyartas-donald-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6f7a2b-9a9c-4699-9a3a-58277a8a9189.jpg","index":0,"item":"cd66d8d7-ce3b-48e9-a1b9-466573b7f846","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_nemet-autoipar-autogyartas-donald-trump-vamok","timestamp":"2025. január. 26. 09:36","title":"A német autógyártók szerint megtorló intézkedéseket fognak kiváltani Trump vámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","shortLead":"A Liverpool menedzsere úgy fogalmazott: a magyar játékos hihetetlen munkabírású.","id":"20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf147925-3b01-46ed-ae98-9cd4558cb499.jpg","index":0,"item":"4991c351-e376-4b67-86e7-dfa1bad346af","keywords":null,"link":"/sport/20250126_szoboszlai-dominik-liverpool-ipswich-premier-league-ertekeles-arne-slot","timestamp":"2025. január. 26. 12:12","title":"Szoboszlait dicséri a sportsajtó, Slot szerint nem kapja meg a kellő elismerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép lövőcsel után, húsz méterről talált a kapuba.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a 11. percben szerzett vezetést a Liverpoolnak az Ipswich Town ellen, a magyar játékos egy szép...","id":"20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"d04c1a75-388c-4939-b3d4-a99a8364ee11","keywords":null,"link":"/sport/20250125_szoboszlai-gol-ipswich-town-video","timestamp":"2025. január. 25. 16:49","title":"Szoboszlai szép gólt lőtt a Liverpool bajnokiján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea28f5c-f5e0-4e8c-97aa-fa297508d9bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pozsonyi tüntetésen hatvanezren is lehettek.","shortLead":"A pozsonyi tüntetésen hatvanezren is lehettek.","id":"20250124_szlovakia-robert-fico-tuntetes-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea28f5c-f5e0-4e8c-97aa-fa297508d9bf.jpg","index":0,"item":"fdab5043-83b0-4d1c-8f2f-f6e4ed416895","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_szlovakia-robert-fico-tuntetes-lemondas","timestamp":"2025. január. 24. 21:16","title":"Tízezrek követelték Fico lemondását Szlovákia városaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val, azonban a nemrég bejelentett eredmények még messze nem jelentik azt, hogy hamarosan mindennapokban mutatná meg tudását az emberrel vetekedő mesterséges intelligencia. Maga Sam Altman hűtötte le a kedélyeket ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val...","id":"20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"8c135ed6-98cd-4601-bfc2-826bcec3ab63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","timestamp":"2025. január. 25. 18:03","title":"Itt a hidegzuhany, nem is akárkitől: nincs kész még az embert is helyettesítő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kerül gyakran sor arra, hogy szinte teljesen „beteljen” egy felhőalapú szolgáltatás, mégis ilyesmi történt az Nvidia játékplatformjával. A magyarázat az óriási kereslet.","shortLead":"Nem kerül gyakran sor arra, hogy szinte teljesen „beteljen” egy felhőalapú szolgáltatás, mégis ilyesmi történt...","id":"20250125_nvidia-geforce-now-elofizetesek-befagyasztas-telt-haz-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8.jpg","index":0,"item":"698bcd39-17c2-4fad-8e08-48510c4860d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_nvidia-geforce-now-elofizetesek-befagyasztas-telt-haz-korlatozas","timestamp":"2025. január. 25. 10:03","title":"Elfogytak a helyek a felhőben – felkerült a tábla az Nvidia GeForce Now-tagságik nagy részére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal károsították meg a befektetőket, akik hittek az évi ezerszeres hozam ígéretének. “Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – szólt a már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje, de a többség csak rosszul járt. ","shortLead":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott...","id":"20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281.jpg","index":0,"item":"6f4d2f57-2c14-440b-8bf5-5a9b1288c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 07:20","title":"Már hat gyanúsítottja van az évtized magyar kriptocsalásának, közülük hárman nyomkövetőt viselnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]