Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékkal károsították meg a befektetőket, akik hittek az évi ezerszeres hozam ígéretének. “Bízza ránk kriptóját! – Velünk csak jól járhat” – szólt a már felszámolás alatt álló cégcsoport szlogenje, de a többség csak rosszul járt. ","shortLead":"Hatra nőtt a gyanúsítottak száma a bűnügyben, amelyben a gyanú szerint kriptovaluta-befektetésnek álcázott...","id":"20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db28c7b6-761b-4b84-90dd-9d49b54ae281.jpg","index":0,"item":"6f4d2f57-2c14-440b-8bf5-5a9b1288c57b","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Mar-hat-gyanusitottja-van-az-evtized-magyar-kriptocsalasanak-kozuluk-harman-nyomkovetot-viselnek-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 07:20","title":"Már hat gyanúsítottja van az évtized magyar kriptocsalásának, közülük hárman nyomkövetőt viselnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával Nagykanizsáról. A 17. születésnapja már Auschwitzban érte 1944. május 5-én. Egy évvel később, négy koncentrációs tábort megjárva éppen a 18. születésnapján szabadult fel. Népes családjából csak ő maradt életben. A közel 98 éves Judit emlékei még nem fakulnak, az életkedve is töretlen, és továbbra is fontosnak tartja az emlékeztetést a holokausztra. ","shortLead":"Hoffmann Varga Juditnak 1944-45-től minden születésnapja különleges. Az első transzportokkal deportálták családjával...","id":"20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249aa5a9-45a3-42ec-a3ba-c7fe5bab1628.jpg","index":0,"item":"dcecfa64-222e-42a7-8ee3-85704ff730d6","keywords":null,"link":"/360/20250125_hoffmann-varga-judit-holokauszt-tulelo-vallomas-auschwitz","timestamp":"2025. január. 25. 15:30","title":"„A születésnapom 80 éve kettős ünnep” – egy holokauszttúlélő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df1d947-6dea-4059-ac28-651d810becdf","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A történészi kutatásoknak és túlélők, szemtanúk elbeszélésének köszönhetően meglehetősen széles és részletes képünk van arról, hogy a holokauszt milyen történelmi, fizikai, bürokratikus és emberi körülmények között zajlott le. Az elhurcoltaknak azonban a megérkezés pillanatában kellett felfogniuk, hogy mi zajlik körülöttük. Egy ép emberi ésszel felfoghatatlan valóságban kellett eligazodniuk. A félelmetes hatékonysággal érkező transzportokkal olyan világba érkeztek, amely minden elemében sokkoló volt. Hogyan élték meg az emberek az első pillanatokat?","shortLead":"A történészi kutatásoknak és túlélők, szemtanúk elbeszélésének köszönhetően meglehetősen széles és részletes képünk van...","id":"20250124_auschwitz-holokauszt-tulelok-visszaemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8df1d947-6dea-4059-ac28-651d810becdf.jpg","index":0,"item":"f581ee3a-ca6f-4ae4-b485-8a070a8f9a1a","keywords":null,"link":"/360/20250124_auschwitz-holokauszt-tulelok-visszaemlekezes","timestamp":"2025. január. 24. 17:30","title":"Felfogni Auschwitzot – a sokkoló megérkezés emlékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és finanszírozását pénteken.","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium leállította az Egyesült Államok legtöbb külföldi segélyprogramjának végrehajtását és...","id":"20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"bf6102fc-542b-4478-a8be-924d7e19829c","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Trump-tobb-milliard-dollar-kulfoldi-segelyt-fagyasztott-be","timestamp":"2025. január. 25. 09:44","title":"Trump több milliárd dollár külföldi segélyt fagyasztott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","shortLead":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","id":"20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5.jpg","index":0,"item":"ba129609-b543-4aea-ba91-0dcaf9fda8e0","keywords":null,"link":"/elet/20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 12:17","title":"Csurran, cseppen: Nagy Feró nem hiszi, hogy Majka a lelke mélyén RTL-es lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a77f0a1c-3949-44ff-b2a2-595be8ce0e3f.jpg","index":0,"item":"b8e345c3-ff65-4bc5-bfda-f55fa9724a8f","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_Mastercard-Visa-visszaeles-OnlyFans-kifizetes-bejelento","timestamp":"2025. január. 24. 18:26","title":"Egy bejelentő szerint sem a Mastercard, sem a Visa nem lépett, pedig tudták, hogy szexuális visszaéléseket bemutató tartalmakért fizetnek rajtuk keresztül az OnlyFansen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is, de nem fogják hagyni, hogy az oroszok profitáljanak. Orbán viszont továbbra is a szankciók blokkolásával fenyeget, és garanciákat vár Kijevtől.","shortLead":"Az Oroszországból származó gázszállítás leállása után az ukrán elnök azt mondta, örömmel segítenek a szlovákoknak is...","id":"20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"88ced94a-4616-434a-9a1c-9f7aace42b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250125_Zelenszkij-Azerbajdzsanbol-is-szallithatunk-gazt-Europaba","timestamp":"2025. január. 25. 17:52","title":"Zelenszkij: Azerbajdzsánból is szállíthatunk gázt Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]