[{"available":true,"c_guid":"0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","shortLead":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","id":"20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067.jpg","index":0,"item":"d07c571b-a560-45af-b2d8-1bc8a296433f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","timestamp":"2025. január. 28. 13:40","title":"80-160 millió forint végkielégítést is kaphatnak a bezáró brüsszeli Audi-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját mutatta be, és nem ő kérte, hogy lefotózzák. ","shortLead":"A közös kép Kulja szerint akkor készült, amikor a Kutatók Éjszakáján az Afrikában is missziókat teljesítők munkáját...","id":"20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2dcc26-b23f-486a-bff4-b6d9c3a0e5e9.jpg","index":0,"item":"8898b9e6-51a7-4680-86d7-35a630787926","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kulja-andras-kutatok-ejszakaja-muller-cecilia-kozos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 14:14","title":"Kulja András megírta a Facebookon, miért szerepelt egy képen Müller Cecíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Springer konszern vezetője a nyilvánosság előtt bírálja jó barátját, Elon Muskot, Donald Trumpról, a kínai gazdaság bajairól és a soá tanulságairól írnak a lapok a holokauszt emléknapon. Válogatásunk a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Springer konszern vezetője a nyilvánosság előtt bírálja jó barátját, Elon Muskot, Donald Trumpról, a kínai gazdaság...","id":"20250127_nemzetkozi-lapszemle-trump-holokauszt-kina-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4fc1c7f4-defe-4cb7-a046-fc7e68597c24","keywords":null,"link":"/360/20250127_nemzetkozi-lapszemle-trump-holokauszt-kina-musk","timestamp":"2025. január. 27. 10:30","title":"NATO-tábornok: Még sosem volt ekkora esélye, hogy katonai összecsapás legyen a szövetség és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304a1d2-add0-4d21-889e-12eda6c8b6db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vilmos herceg beszédében megígérte, hogy sosem merülnek feledésbe a haláltáborokban átélt borzalmak. ","shortLead":"Vilmos herceg beszédében megígérte, hogy sosem merülnek feledésbe a haláltáborokban átélt borzalmak. ","id":"20250127_Katalin-es-Vilmos-is-megemlekeztek-a-holokausztra-holokauszt-Auschwitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e304a1d2-add0-4d21-889e-12eda6c8b6db.jpg","index":0,"item":"f4ba49a3-bed0-4943-ae79-a917f891ad69","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Katalin-es-Vilmos-is-megemlekeztek-a-holokausztra-holokauszt-Auschwitz","timestamp":"2025. január. 27. 20:06","title":"Katalin és Vilmos is elmentek a londoni holokauszt-megemlékezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen is újítottak a tavalyi modellhez képest. Ez érinti a fotózást is, de hogy ez mennyire jó, az kérdéses. Kipróbáltuk a Honor Magic7 Prót.","shortLead":"A legerősebb processzort és az egyik legjobb kamerarendszert foglalja magában a Honor csúcskészüléke, de szoftveresen...","id":"20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/265a65f1-db6d-438a-9160-8f9cc0933519.jpg","index":0,"item":"2b54e9fe-0bdb-46ce-9b2c-745b5564e2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_honor-magic7-pro-teszt-velemeny-kamera-mi-funkciok","timestamp":"2025. január. 27. 10:30","title":"Szuperzoomot ígér a Honor új csúcsmobilja, de a teljes kép elég más – teszten a Magic7 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","shortLead":"A csapat éppen Mallorcán volt edzeni, amikor egy autó beléjük hajtott.","id":"20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e79945-12e7-4e98-b813-d59ea6343a1e.jpg","index":0,"item":"234c59b1-fdf5-4961-89e4-7e3de0f5a4b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Mallorca-palyakerekparos-nemet-bicikli-baleset","timestamp":"2025. január. 27. 21:19","title":"Német válogatott pályakerékpárosokat ütött el egy 89 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása sokkalta olcsóbb, és a legfejlettebb chipekre sem volt szükség hozzá. Mégis, állítólag simán hozza azt, amit az OpenAI technológiája.","shortLead":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása...","id":"20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"2ccc86a6-43fa-481d-9b08-e9cada722ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","timestamp":"2025. január. 27. 14:23","title":"„Ez az egyik legelképesztőbb, leglenyűgözőbb áttörés, amit valaha láttam” – a ChatGPT-t is lepipálta egy új kínai MI, ami nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","shortLead":"Több mint ezret, de nem csak a vasúti, hanem a buszpályaudvarokon is nekigyürkőznek.","id":"20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ec5c274-61dc-4c7b-abf4-c3c067bb29a4.jpg","index":0,"item":"13f2a406-50ba-43a3-89f2-5727bd8c2c9d","keywords":null,"link":"/kkv/20250128_mav-volan-palyaudvari-vecefelujitas-mosdo-toalett-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 28. 07:28","title":"Elárulta Lázár János, hány vécét pattintanak ki az állomásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]