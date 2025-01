Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő vállalatával.","shortLead":"Mostantól tilos a brit vállalati szektor számára mindenféle együttműködés a fehéroroszországi hadiipar három fő...","id":"20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea9ad27e-afae-4fbb-a6dc-5ae9b115c0d7.jpg","index":0,"item":"a972b70e-a465-44e4-a573-0722d3d39c47","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_A-brit-kormany-szankciokkal-reagalt-a-feheroroszorszagi-elnokvalasztasra","timestamp":"2025. január. 27. 20:32","title":"A brit kormány szankciókkal reagált a fehéroroszországi elnökválasztásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett bízik abban, hogy Donald Trump segít rendezni az orosz–ukrán konfliktust. ","shortLead":"Emellett bízik abban, hogy Donald Trump segít rendezni az orosz–ukrán konfliktust. ","id":"20250127_Andrzej-Duda-eszaki-aramlat-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"2bf873c8-9dd9-49e2-8fcf-e1bb6fd4a9e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Andrzej-Duda-eszaki-aramlat-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 27. 11:10","title":"Andrzej Duda szerint le kellene bontani az Északi Áramlatot, mert az veszélyt jelent Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","shortLead":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","id":"20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9.jpg","index":0,"item":"0d91399b-bc76-4942-8834-268af8232cc7","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","timestamp":"2025. január. 27. 14:38","title":"Szívbe markolóan rimánkodott Kerkez Milos mezéért egy kisfiú, de csalódnia kellett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor Programmal kapcsolatban elemezte a hazai cégek exportmutatóit. Megállapítják, hogy hiába a támogatások, a kkv-k exportképessége alig javult.","shortLead":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor...","id":"20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94.jpg","index":0,"item":"6318de0f-c69a-4bfa-a972-53aa3a763318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","timestamp":"2025. január. 28. 15:02","title":"GKI: Az óriáscégek helyett inkább hazai kkv-k exportját tolhatná meg a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült az iránymutatásból. A jegybank szerint december óta romlottak az inflációs kilátások, a lakossági és vállalati várakozások pedig az indokoltnál még jobban zuhantak. A geopolitikai helyzet bizonytalan, a befektetői hangulat változékony, Magyarország „szembeszeles környezetben” van.","shortLead":"A kamatcsökkentés opcióként sem merült fel a legutóbbi jegybanki kamatdöntésen, és a szó is kikerült...","id":"20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29a9498-c459-4013-9269-89a4634f833c.jpg","index":0,"item":"41ad2be0-47dd-43c7-8e98-b2c93a75e737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_januar-kamatdontes-indoklas-virag-szembeszeles","timestamp":"2025. január. 28. 16:40","title":"MNB: Magyarország „szembeszeles környezetben” van, kamatcsökkentésről immár szó sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","shortLead":"A támadásban többen megsérültek, egy fiatal nőt súlyos sebesülésekkel szállítottak kórházba.","id":"20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2079f55c-0dbe-4ef7-8a0e-bffc3c845ab7.jpg","index":0,"item":"0f93515c-4b7d-49d9-bcec-9c4a9a58aff1","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_egyetemista-ujvidek-tamadas-sns","timestamp":"2025. január. 28. 15:52","title":"Baseballütővel vertek össze egyetemistákat Újvidéken a szerb kormánypárt irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]