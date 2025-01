Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi leányának felvásárlásával valósítana meg.","shortLead":"A vizsgálat eredményével veszélybe kerülhetett a magyar állami cég romániai terjeszkedése, melyet az E.On helyi...","id":"20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fa1145-8ef2-4389-aea8-9f95576bbc78.jpg","index":0,"item":"6b68b4c1-dac3-4336-b4ad-16e999a172f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_A-roman-hatosag-atvilagitotta-az-MVM-et-es-egyertelmu-kapcsolatot-talalt-Oroszorszaggal","timestamp":"2025. január. 27. 15:05","title":"A román hatóság átvilágította az MVM-et, és egyértelmű kapcsolatot talált Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","shortLead":"A magyar fővárosban készül Ruben Östlund filmje.","id":"20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3271afdf-f623-411a-9207-924728c7bb71.jpg","index":0,"item":"040ccda0-ab06-4118-9e49-2ba1afa5c002","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_keanu-reeves-kirsten-dunst-budapest-forgatas","timestamp":"2025. január. 28. 16:16","title":"Keanu Reeves és Kirsten Dunst filmje Budapesten forog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","shortLead":"10 esetben az volt a probléma, hogy nem hagyták el az ország területét 72 órán belül.","id":"20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b215c64d-e62b-4e05-9e69-4e22f3733fa8.jpg","index":0,"item":"c0da3c16-5442-42f2-b5a5-62d04769ebc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_2023-ota-17-szabadon-engedett-embercsempeszt-kellett-ujra-bortonbe-zarni","timestamp":"2025. január. 28. 21:21","title":"2023 óta 17 szabadon engedett embercsempészt kellett újra börtönbe zárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi tárgyaláson Schadl György indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által lefoglalt értékeit.","shortLead":"A keddi tárgyaláson Schadl György indítványozta, hogy megválthassa a hatóságok által lefoglalt értékeit.","id":"20250128_schadl-gyorgy-volner-pal-targyalas-vagyon-repulo-hajo-ekszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369cebd8-c468-48b5-bac1-673a45d5086d.jpg","index":0,"item":"d640387b-b15f-46c6-8a1a-34647ba59bd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_schadl-gyorgy-volner-pal-targyalas-vagyon-repulo-hajo-ekszer","timestamp":"2025. január. 28. 14:57","title":"Schadl György 30 milliót fizetne, hogy visszakapja autóit, repülőjét és ékszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról.","shortLead":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt...","id":"20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6.jpg","index":0,"item":"f5a81ee4-c1e0-4588-8f59-ed5785c7f551","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","timestamp":"2025. január. 27. 15:10","title":"A nemzedékek közötti kísértetjárás – Auschwitz és a soá öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]