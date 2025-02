Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is egy lábon áll – mondta a HVG-nek Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója. A szállodalánc vezetője arról is beszélt, miért vált meg a cég a Gellért Hoteltől és a Körszállótól.","shortLead":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is...","id":"20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314.jpg","index":0,"item":"742efd15-5d09-45f3-bb38-4d08d0402d14","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","timestamp":"2025. január. 31. 16:30","title":"Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója: Az idegenforgalomban minden ugyanúgy zajlik, mint a Covid előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","shortLead":"Az alázuhanó roncsok is kivehetők a CNN által megszerzett új felvételeken. Új szögből látni a végzetes másodperceket.","id":"20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/debf384c-e42e-4976-a23a-aadd3ca52326.jpg","index":0,"item":"28dc0ff8-7832-4703-ac86-ab54c048654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250131_cnn-felvetel-washington-repulobaleset-utkozes-tragedia","timestamp":"2025. január. 31. 15:50","title":"Előkerült két új felvétel a washingtoni repülőbalesetről, közelről látni, ahogy egyenesen belerepül a katonai helikopter az utasszállítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár is.","shortLead":"A terrorszervezet szombaton három izraeli túszt enged el, akad köztük francia-izraeli és amerikai-izraeli állampolgár...","id":"20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c10d25-81ea-4760-9b6c-597729f36a3e.jpg","index":0,"item":"412f7466-db82-464b-9707-02ee1c114ada","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_hamasz-izrael-gaza-tuzszunet-fogolycsere-tuszok","timestamp":"2025. február. 01. 08:30","title":"Elengedte a Hamász a férfit, akinek felesége és két kisgyereke is túszként halt meg Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","shortLead":"A modellváltás miatt sokan béremelést is kaphatnak az egyetemen.","id":"20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c9830a0-5ae8-4174-b85c-c23f00f2d236.jpg","index":0,"item":"bfe7236f-373d-4e5e-9528-b18d7606eb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_A-BME-oktatoi-marciustol-kozalkalmazottakbol-munkavallalokka-valnak-modellvaltas-beremeles","timestamp":"2025. január. 31. 19:50","title":"A BME oktatói márciustól közalkalmazottakból munkavállalókká válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A kocsit egy 45-50 év körüli férfi vezette, volt egy utasa is. Senki nem sérült meg.","id":"20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711874e0-336c-4584-8a8a-c6dafb96059b.jpg","index":0,"item":"72b1bdd5-28cc-4db8-94e5-2e73c80a5d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_A-villamos-sinre-majd-a-falnak-hajtott-egy-auto-a-Fovam-ternel","timestamp":"2025. február. 01. 20:44","title":"A villamossínre, majd a falnak hajtott egy autó a Fővám térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","shortLead":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","id":"20250201_olga-legyen-kedves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c.jpg","index":0,"item":"d96e32a0-41c1-4808-bec0-79e0f39e09d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_olga-legyen-kedves","timestamp":"2025. február. 01. 12:14","title":"„Olga, legyen kedves!” – Havasi Bertalan kioktatta Kálmán Olgát a Telex kidobatásával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online védelmet használ. A leggyakoribb módszerek közé tartoznak az erős jelszavak és az antivírus szoftverek. A munkahelyén nagyon kevés magyar kap hasznos kiberbiztonsági tudást.","shortLead":"A Sophos megbízásából készített regionális felmérés szerint a magyar internetezők 97 százaléka legalább egyféle online...","id":"20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4083ee54-b754-492e-a6de-4d645758840c.jpg","index":0,"item":"ae233716-72a4-476e-9904-5832ebd4fa1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_sophos-online-fenyegetes-kutatas-jelszo-antivirus","timestamp":"2025. február. 01. 08:03","title":"Honnan tudják meg a magyarok, ha baj van az interneten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]