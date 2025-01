Vlagyimir Putyin nyitott a tárgyalásra Donald Trump amerikai elnökkel olyan kérdésekről is, mint az ukrajnai háború és az energiaárak – erről egy tévés interjúban beszélt a Reuters szerint.

Szerinte az Ukrajnával való tárgyalás kérdését azonban bonyolítja, hogy az ország elnöke, Volodimir Zelenszkij aláírt egy rendeletet, amely megakadályozza, hogy tárgyalásokat folytasson Oroszországgal.

Putyin ezt követően okosnak és pragmatikusnak nevezte Trumpot, aki a héten azzal fenyegetőzött, hogy újabb szankciókkal és vámokkal sújtja Oroszországot, amennyiben nem hajlandó tárgyalni a háború befejezéséről. Az orosz elnök Trump kijelentésére kitérve azt mondta: nem gondolja, hogy amerikai kollégája olyan szankciókról döntene, amelyek visszahatnak a hazája gazdaságára.

„Ezért valószínűleg jobb lenne, ha a realitások talaján maradva találkoznánk, hogy nyugodtan tárgyaljunk azokról a témákról, amelyek mind az Egyesült Államokat, mind Oroszországot érdeklik. Mi készen állunk erre. De ismétlem, ez elsősorban a jelenlegi amerikai kormányzat döntésétől függ” – fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Szintén pénteken Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatón azt mondta: nem látja jelét annak, hogy Ukrajna vagy a Nyugat készen állna a béketárgyalásokra, annak ellenére sem, hogy egyre hangosabban nyilatkoznak a tárgyalások szükségességéről.

„Ezzel szemben folyamatosan érkeznek a nyugati katonai szállítmányok az ukrán hadseregnek, Oroszországnak szóló ultimátumokat dolgoznak ki, (ukrán) jogi tilalom van érvényben a tárgyalásokra, és az ukrán hatóságok legitimitásának kérdése sem oldódik meg” – fogalmazott Lavrov.

Putyin decemberben arról beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek feltételei a tárgyalások megkezdésére Ukrajnával, és kész bárkivel tárgyalni, beleértve Zelenszkijt is. Hozzátette azonban, hogy az ukrán elnököt újra meg kellene választani ahhoz, hogy Moszkva legitim aláíróként tekintsen rá bármilyen megállapodásnál.

Zelenszkij elnöki megbízatása hivatalosan tavaly május 20-án ért volna véget, de a hadiállapotra hivatkozva márciusban nem tartottak elnökválasztást, hanem meghosszabbították a mandátumát. Kijev szerint a legitimitása nem kérdéses, és az orosz nyilatkozatok célja csupán annyi, hogy aláássák a tekintélyét.

Trump a beiktatása előtt és azóta is többször elmondta, hogy a lehető leghamarabb szeretné megoldani az orosz–ukrán konfliktust. Szerdán Putyint már azzal fenyegette, hogy magas adókat, vámokat és szankciókat fog kivetni mindenre, amit Oroszország az Egyesült Államoknak ad el, amennyiben az orosz elnök nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról. Azt is közölte, hogy Zelenszkij is „kész a tárgyalásra és a megállapodásra”. Erre reagálva a Kreml szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján arra emlékeztetett, hogy az ukrán rendeletben tiltotta meg magának, hogy tárgyalásba bocsátkozzon Oroszországgal.

