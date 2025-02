Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat eszközein. A meglévő telepítéseket is törölni kell.","shortLead":"Biztonsági megfontolásból ezentúl nem lehet futtatni a DeepSeek mesterséges intelligenciáját az ausztrál kormányzat...","id":"20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7be8c3b-537e-4ba0-bd85-f05864664b04.jpg","index":0,"item":"2ee12929-0518-432b-ab9e-0a6b183b03d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_deepseek-mesterseges-intelligencia-ausztralia-kormanyzat-tiltas","timestamp":"2025. február. 05. 11:03","title":"„Elfogadhatatlan kockázatot” jelent, újabb országban tilos kormányzati gépeken használni a DeepSeeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb ársapkákkal próbálják felvenni ellene a harcot, és persze megőrizni a népszerűséget. A kormány populista intézkedései mellett azonban a fogyasztók maguk is a kezükbe vennék a sorsukat, ezért immár többedjére hirdettek bojkottot a kereskedelmi láncok ellen.","shortLead":"Szüntelenül keresik a horvát gazdaság vezető politikusai az átlagosnál magasabb infláció rejtélyes okát, miközben újabb...","id":"20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/402b5340-683c-44f7-a151-fa06752c8e5c.jpg","index":0,"item":"cbf4df28-bd3b-44ba-8b01-ed59ba546dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_inflacio-horvatorszag-arsapka-hatosagi-ar-bojkott-multik-ebx","timestamp":"2025. február. 05. 12:00","title":"Harc az infláció ellen horvát módra: a lakosság a multik elleni bojkottal, kormányuk ársapkával próbálkozik – nem sok sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google hét évvel a mesterséges intelligencia felhasználását leíró irányelveinek kiadása után úgy döntött, újragondolja az abban foglaltakat. Az eredmény nem túl megnyugtató.","shortLead":"A Google hét évvel a mesterséges intelligencia felhasználását leíró irányelveinek kiadása után úgy döntött...","id":"20250205_google-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-fegyver-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"56b51549-1201-4c83-aa46-d7cb36d79ba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-fegyver-megfigyeles","timestamp":"2025. február. 05. 12:03","title":"Feladta az elveit a Google, most már fegyverekhez és megfigyeléshez is használná a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta. Míg korábban úgy érezhették a kormánypártiak, hogy az igazság, az erő és a siker oldalán állnak, mára inkább ciki lett fideszesnek lenni. ","shortLead":"Nem csak az Orbán-varázs tört meg, a Fidesznek a közéletet tematizáló képessége is megkopott a kegyelmi botrány óta...","id":"20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8462e5-e55e-4c24-8992-2d6b6f4c4e4e.jpg","index":0,"item":"17f9353e-73a0-4c47-8b19-5752fd19149a","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-mamutok-es-kisnyulak-fidesz-orban-tisza-magyar-peter-kegyelmi-botrany-evfordulo","timestamp":"2025. február. 05. 06:30","title":"Egy éve állt le a gőzhenger: ma már többnyire Magyar Péter után fut a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","shortLead":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","id":"20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"55210e74-18b4-4183-a0f6-84785f923d36","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","timestamp":"2025. február. 06. 15:48","title":"Trump: Izrael azután adja át Gázát, hogy a harcok befejeződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy sem. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktornak színt kell vallania, hogy a publicista az ő utasítására cselekszik-e, vagy...","id":"20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"b50ba62b-9e51-4947-9639-6ff7eaad1d02","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Magyar-Peter-Itt-az-ideje-hogy-Bayer-Zsolt-eltunjon-a-kozeletbol","timestamp":"2025. február. 06. 09:52","title":"Magyar Péter: Itt az ideje, hogy Bayer Zsolt eltűnjön a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]