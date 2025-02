Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány jogi eszközöket vegyen át az Isztambuli Egyezményből, Magyarországon még mindig nincs rendszerszintű képzés, ahol a rendőrök megtanulhatnák, hogyan reagáljanak a nők elleni erőszak áldozatainak szükségleteire. Amíg az állam nem hallja meg a nők segélykiáltását, nem is lesz előrelépés. Nőjogi szakemberekkel beszélgettünk az V. kerületi tragédia tanulságairól. ","shortLead":"Hiába állítja Gulyás Gergely, hogy a magyar jogszabályok kielégítően működnek és nincs szükség arra, hogy a kormány...","id":"20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b7c3be-ac82-40f6-8b19-f8f5be08c581.jpg","index":0,"item":"ab5a4c53-1df7-4ae7-b640-86d855d3ff4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_bantalmazas-rendorseg-tarsadalom-isztambuli-egyezmeny","timestamp":"2025. február. 06. 18:00","title":"Amilyen a társadalom, olyan a rendőrség - miért fordulhat elő, hogy relativizálják a bántalmazást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek el.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket...","id":"20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"821748c5-e287-4c1b-a51f-ca8197cd2234","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","timestamp":"2025. február. 05. 20:15","title":"Zelenszkij: Az észak-koreai katonák menekülnek, ezt látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfeb9b6-736d-43d2-b129-0de1006c1a7a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes hamarosan megújítja az S-Klasse immár 5 éves múltra visszatekintő aktuális generációját.","shortLead":"A Mercedes hamarosan megújítja az S-Klasse immár 5 éves múltra visszatekintő aktuális generációját.","id":"20250207_igy-fest-a-csillaglampas-uj-mercedes-s-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfeb9b6-736d-43d2-b129-0de1006c1a7a.jpg","index":0,"item":"ce0258b1-4ca0-43e5-9fa3-ccd88198abc9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_igy-fest-a-csillaglampas-uj-mercedes-s-osztaly","timestamp":"2025. február. 07. 07:59","title":"Így fest a csillaglámpás új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","shortLead":"A hivatal szerint a Soros-hálózat része a lap vezette médiaprojekt.","id":"20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"c2b4743e-ed00-4c14-a6dc-e5d0045a5455","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_szuverenitasvedelmi-hivatal-444","timestamp":"2025. február. 06. 17:19","title":"Most a 444-et pécézte ki magának a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és az akkugyártás. A gazdasági minisztérium vádaskodva mutogat Németországra, pedig a kormány felelőssége, hogy az erőltetett akkuiparosítással nemhogy csökkentette volna, de növelte a nyugati függést. Idén újabb termelőkapacitások létesülnek, pedig a meglévőek is kihasználatlanok.","shortLead":"Két éve csökken a magyar ipari kibocsátás, ilyesmire 2001 óta egyszer sem volt példa. A ludas elsősorban az autó- és...","id":"20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"74427d12-96c6-46cc-82fa-2a75b655a3f1","keywords":null,"link":"/360/20250206_Orban-Viktor-gazdasagi-semlegesseg-ngm-ipari-termeles-nemet-gazdasag","timestamp":"2025. február. 06. 15:55","title":"Kártyavárként omlott össze az Orbán Viktor által meghirdetett „gazdasági semlegesség”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81","c_author":"Kövesdi Veronika","category":"360","description":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt. Az ördög itt nem a részletekben rejlik, hanem azok hiányában – írja Kövesdi Veronika, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének oktatója.","shortLead":"Az Oroszok háborúban című nagy botrányt kiváltó dokumentumfilm nem állít hazugságokat. Csak egy kicsit megtéveszt...","id":"20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa250665-d34a-49e3-bcf5-3f606c648d81.jpg","index":0,"item":"cfac9124-66a3-49a4-b7c7-009318e72958","keywords":null,"link":"/360/20250207_kovesdi-veronika-dokumentumfilm-ukrajna-haboru-orosz-katonak-onigazolas-lelektana-velemeny","timestamp":"2025. február. 07. 10:34","title":"Dokumentumfilm az önigazolás lélektanáról: orosz katonák ukrajnai sírámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]