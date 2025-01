Cikkünk frissül

Összeütközött egy utasszállító repülőgép és egy katonai helikopter Washington belvárosának közelében a Potomac-folyó felett, a Ronald Reagan repülőtér mellett helyi idő szerint szerda este kilenc óra előtt. A szerencsétlenség miatt teljes zárlatot rendeltek el a repülőtéren, nagy erőkkel zajlik a mentés levegőből és a vízről is az éjszakai körülmények között.

A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) közleménye szerint a járatot az American Airlines megbízásából üzemeltető PSA Airlines gépe, amely a Kansas állambeli Wichita felől érkezett, leszállás közben ütközött össze a katonai légi járművel, egy Sikorsky H-60 (Black Hawk) helikopterrel.

A helikopter fedélzetén sajtóértesülések szerint három katona utazott, az repülőgépén pedig 60 utas és a négy fős személyzet.

The FAA confirms tonight’s collision near DCA involved #AA5342 and a US military H60. The helicopter was not broadcasting ADS-B data. The last received ADS-B position from the CRJ was at 01:48 UTC.



AA5342 was en route from Wichita to Washington (DCA) and was on final approach… pic.twitter.com/2NT3LGCAlq