[{"available":true,"c_guid":"42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","id":"20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee.jpg","index":0,"item":"48270901-65ca-4699-8089-b3f7f3b9d967","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","timestamp":"2025. február. 11. 07:50","title":"Akár két új szabadstrand is nyílhat idén nyáron a Duna budapesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f11c96b-255c-478a-a4e0-b4de062a2c71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban olyan, kevéssé szem előtt lévő beállításokat mutatunk meg, amelyeket nem ismer mindenki, holott hasznosak lehetnek az iPhone-tulajdonosoknak.","shortLead":"Az alábbiakban olyan, kevéssé szem előtt lévő beállításokat mutatunk meg, amelyeket nem ismer mindenki, holott...","id":"20250210_apple-iphone-rejtett-beallitasok-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f11c96b-255c-478a-a4e0-b4de062a2c71.jpg","index":0,"item":"067bd8dc-29e7-4991-87b9-b74fa90797c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_apple-iphone-rejtett-beallitasok-ios","timestamp":"2025. február. 10. 16:03","title":"Ha iPhone-ja van, fussa át: mutatunk pár helyet, ahova hasznos beállításokat rejtett el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először azt gondolták, hogy feltörték a profilokat.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök X- és Instagram-fiókjában is megjelent egy videó, amivel kapcsolatban a követői először...","id":"20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66c3d4ec-1f8c-4395-9b20-971500cdb85b.jpg","index":0,"item":"0ba54372-64b3-48e3-bb3f-f9902be745bf","keywords":null,"link":"/elet/20250209_emmanuel-macron-kamu-video-mesterseges-intelligencia-deepfake","timestamp":"2025. február. 09. 21:57","title":"Saját deepfake-videóival népszerűsíti Emmanuel Macron a párizsi MI-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani a provokálást.","shortLead":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani...","id":"20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"968b6bae-7c7f-4da0-b84e-1cbdfb926358","keywords":null,"link":"/elet/20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","timestamp":"2025. február. 11. 10:35","title":"Horogkeresztes pólót árul Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki megtisztulásra vágyó embernek kell beleülnie. A fürdő pedig pontosan meg fog felelni az igényeinek.","shortLead":"Egy japán cég különös mosógéppel áll elő. Nem piszkos zoknikat, pólókat, ruhákat kell tenni bele, hanem a testi-lelki...","id":"20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b5ddc6-0add-4597-8b8e-488344644cf3.jpg","index":0,"item":"88770939-997a-49d8-8ab7-2605769c573e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_ultrahangos-furdokabin-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 10. 10:03","title":"Embereket tisztító mosógépet talált ki egy japán vállalat: bele kell ülni, aztán indulhat a program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Nem egyszerűen egy fotelből nézendő tévésorozat: A dinasztia a kisemmizésünk történetét mutatja be – a nemzet lerablását. Az efelett érzett erkölcsi felháborodásunk azonban semmire sem elég. Sükösd Miklós véleménycikke.","shortLead":"Nem egyszerűen egy fotelből nézendő tévésorozat: A dinasztia a kisemmizésünk történetét mutatja be – a nemzet...","id":"20250210_sukosd-miklos-dinasztia-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a6b1bd-8b9b-4572-9106-899a1569c649.jpg","index":0,"item":"bffaed4a-3b6f-42d8-a6ab-ef0ad88c11a4","keywords":null,"link":"/360/20250210_sukosd-miklos-dinasztia-velemeny","timestamp":"2025. február. 10. 17:00","title":"A közpénzből ezermilliárdossá váló Orbán család története beépül a magyar társadalom tudatába – a Direkt36 dokumentumfilmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]