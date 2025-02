Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna a vakcinaellenesek.","shortLead":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna...","id":"20250210_oltasellenes-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1.jpg","index":0,"item":"8059db6d-ee8c-4dd8-aae6-bfd912aa72ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_oltasellenes-szulok-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:28","title":"Száznál is több pert indítottak az oltásellenes szülők a gyermekeiket beoltó orvosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte a vörösszőnyegen. 